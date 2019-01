La fusión del servicio de los servicios del IPS y el MSP en el Sistema Único de Salud se pretende llevar adelante en el Centro de Salud de Villa del Rosario, San Pedro. La intención, según las autoridades apunta a optimizar los recursos que permitan la ampliación de las atenciones para los usuarios.

El doctor Julio Mazzoleni, ministro de Salud afirmó que se debe dar respuesta dando ejemplos como que no hay médicos los fines de semana en el centro de salud y sí un especialista en trauma tres veces por semana. "En IPS, tal vez faltan especialistas y entonces lo que haremos es juntar eso y dar mayores soluciones", afirmó el ministro.

Por su parte, el presidente del IPS Armando Rodríguez aseguró que la ruta está clara y es la de aunar esfuerzos y recursos para dar respuesta a muchas necesidades que no fueron satisfechas debido a la división de criterios como el "es asegurado o no es asegurado".De igual manera, el titular del IPS expresó que existe una ruta clara de aunar los esfuerzos y recursos para dar respuesta a muchas necesidades que no fueron satisfechas debido a

"El Ministro se debe al país en su conjunto, que paga sus impuestos y que eso representa inversión en servicios de Salud. Nosotros, a la gestión de nuestros asegurados. Yo les pido que nos apoyen, pues esto significa el mejoramiento de los servicios", agregó Rodríguez.

Destacó que ya en Ayolas se lleva adelante un proyecto similar utilizando la infraestructura y el equipamiento del IPS y los recursos humanos, capacidad científica y técnica de los médicos, enfermeras y especialistas de Salud Pública.

Con esta unión van a asistir a asegurados y no asegurados sin distinción. “Todos van a ser atendidos y ahí tenemos que despojarnos de nuestro egoísmo y nuestro celo, porque todos somos paraguayos, si este modelo es exitoso en Villa del Rosario, nosotros vamos a ir llegando a otras comunidades”.