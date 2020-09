El ministro del Interior expresó a los medios de prensa que el prudente silencio del Estado es el resultado de un acuerdo estratégico con las fuerzas de seguridad nacional y las familias de los secuestrados.

Sobre los trabajos que se realizaron la semana pasada, Acevedo explicó que aumentaron el despliegue de las fuerzas combinadas en el Norte a fin de proseguir con la tarea de búsqueda y rescate de Óscar Denis, exvicepresidente de la República y Adelio Mendoza, secuestrados el pasado 9 de septiembre.

“La orden presidencial es la de priorizar el rescate con vida de los secuestrados y ese trabajo lo hacemos en coordinación y conexión con ambas familias”, expresó.

Por consiguiente, el secretario de Estado indicó que algunas informaciones de carácter sensible no son compartidas de forma pública, no obstante, en caso que haya cualquier tipo de resultado darán el informe oficial a la ciudadanía.

Asimismo, dijo que brindarán datos de forma gradual sobre el avance de la operación de despliegue y saturación en Concepción.

Mencionó que el grupo de indígenas y de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) trabajan de manera conjunta, y comentó que el padre de Adelio Mendoza, don Alejandro Mendoza, acompañó la búsqueda con integrantes de la fuerza de seguridad.

En cuanto al pedido de liberación de Carmen Villalba y Alcides Oviedo Brítez por parte del EPP, cuyo plazo venció ayer a las 22:00 horas, el ministro refirió que el Gobierno tiene sus propios plazos.

“La Ley y la Constitución Nacional no nos permite otra cosa más que el ejercicio coercitivo del poder conforme a las leyes y eso no se puede discutir”, sentenció.