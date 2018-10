Alba Armoa y Aracely Sosa, compañeras de trabajo de Bruno Marabel se encuentran imputadas en carácter de cómplice en el marco del quíntuple homicidio.

Además de estas dos mujeres, se encuentra imputado Marcelo Sosa, hermano de Aracely, y quien estuvo en la vivienda de los hechos el pasado sábado.

Aracely dio detalles de las visitas que realizaba en la ahora denominada “Vivienda del horror” y lo ocurrido en la noche del sábado en la fiesta organizada por el principal sospechoso del caso, ya posteriormente a la muerte de las cincos personas.

Sosa dijo que varias veces estuvo en la casa, aprovechando la hora de descanso en su trabajo y la cercanía con la vivienda. En una de esas visitas, días atrás dijo que vio al señor Rojas (padre de Dalma Rojas), quien es uno de los fallecidos. Contó que entabló una conversación breve con él y que le comentó que se dedicaba a la compra y venta de terrenos.

Según Aracely, Bruno reaccionó de forma extraña al ver a Rojas en la vivienda y que lo notaba muy nervioso.

Días posteriores fue nuevamente a la vivienda y ahí ya Bruno mostraba otros signos. Lo encontró limpiando la alfombra y otras partes de la casa con soda cáustica.

Por su parte, Alba Armoa, dijo que ella no era novia de Bruno como se venía manejando y que lo estaba empezando a conocer desde hace unos días. Al igual que Aracely, también eran compañeros de trabajo en local de comida rápida.

Alba señaló que Bruno siempre habló de que vivía solo, pero en un momento dado dijo que tenía a su hermana y madre que solían llegar a la casa pero que en estos momentos estaban en la Argentina.

LA NOCHE DE LA FIESTA

Ambas coincidieron que Bruno había organizado una fiesta entre compañeros de trabajo este sábado en la vivienda y que incluso les pidió días antes que le ayuden a limpiarla.

“Nada no me llamó la atención. Solamente preguntamos por qué estaba tan desastre la casa y el olor del perro era impresionante. No olimos nada porque a cada rato ponía el desodorante de ambiente en la sala”, dijo Alba.

Aracely coincidió en relación al “olor impresionante”, pero que en todo momento creían que era a consecuencia de los perros que estaban en la casa.

Lo que llamó la atención de ellas en un momento dado del pasado 6 de octubre fue la actitud de la perra pitbull, quien estaba encerrada por Bruno en el interior de la vivienda y que cuando intentaba salir era atajada por el joven. El animal presentaba sangre en el hocico, pero Marabel les argumentó que era a consecuencia de una pelea con la perra que acaba de tener cría.

Tanto Alba como Aracely, comentaron que Marcelo Sosa (hermano de Aracely) estuvo en la casa solamente el sábado a diferencia de ellas y también mencionaron a otra compañera de nombre Luz, que estuvo por unos minutos en la noche del sábado.

Aracely explicó que el día del hallazgo de los cadáveres, su hermano estaba cerca de la vivienda y se acercó a averiguar lo ocurrido. Ahí Marcelo habló con las autoridades policiales y les comentó que él había estado en la casa el sábado. Posteriormente ella se presentó voluntariamente para colaborar con la investigación.

Sin embargo, Alba Armoa no quiso dar detalles acerca de la forma en que fue detenida y que su versión lo dará ante la Fiscalía.

LA CONFESIÓN DE BRUNO Y LA AMENAZA A MARCELO

Aracely Sosa señaló que habló con Bruno en el retén del Poder Judicial cuando fueron a la audiencia de imposición de medidas y que él les prometió que ellas (Alba y Aracely) iban desligarse de la situación.

“Pero, hay algo que la Fiscalía tiene que saber lo que pasó en la celda de retén. Bruno tiene amenazado a mi hermano (Marcelo), hay cosas que mi hermano escuchó en el Departamento de Homicidios. Bruno le confesó a mi hermano que hizo algo y que si contaba se iba a ver con él (con Bruno)”, contó Aracely.

La joven aseguró que Bruno confesó todo en el Departamento de Homicidios de la Policía Nacional y cuestiona que no haya acta sobre eso. El sospechoso habría argumentado que cometió el quíntuple crimen, “cansado de los maltratos” que recibía por parte de la familia de Dalma Rojas.

Aracely señaló que Bruno era muy responsable en el trabajo y que en las últimas se acercó a él, ya que lo veía como una persona solitaria y quería ayudarlo. Sosa era su coordinadora de producción en el local de comidas.

Por su parte, Alba calificó a Bruno como un compañero “excelente y responsable” y que en los últimos días acudía normalmente a desempeñar sus labores.