La Lic. Cleide Ribas, Jefa del Departamento de Obstetricia de la Cátedra y Servicio de Gineco-Obstetricia y de la Unidad de Planificación Familiar, explicó que durante la pandemia las atenciones no pararon. “Para la consulta presencial es por agendamiento y desde esta semana funciona con los turnos en caja. La paciente llega a las 6 de la mañana, saca el número, pasa por recepción y se les atiende. Generalmente son 10 números, luego a partir de las 10 ya se estarían dando los turnos turno tarde”.

La planificación familiar es un derecho que tienen todas las personas. Las parejas de decidir libremente el número de hijos que deseen tener y cuándo desean tener, así también, de recibir todas las informaciones necesarias para cuidarse y decidir el momento en el que quieran ser padres.

“Esto se traduce en una mejor calidad de vida de la familia, de la mujer, de los hijos y contribuye al desarrollo del país. Aquí van a encontrar todos los métodos anticonceptivos, además les mostramos todo lo que pueden utilizar para no concebir un hijo, tanto en prenatal, como en post parto. Vamos hablando de todos los métodos, cuál es que le conviene a la paciente, ya que no son los mismos métodos para todos. Con decir que no se puede dar el método parche a una lactante, sino pastillas especiales para lactantes, para eso tenemos a profesionales capacitados y especializadas para encaminar correctamente”, mencionó la Lic. Ribas.

Las citas se toman por orden de llegada y lo ideal sería acudir en pareja, luego del parto, o pacientes que quieran concebir. “De lunes a viernes, los sábados y domingos se recorren las salas de post parto para ayudar a las puérperas a elegir un método anticonceptivo. El trabajo que se realiza en conjunto con los residentes Ruth Barrios y Johnny Salinas de Medicina Familiar”.

Ñangareko

En tanto el Espacio Ñangareko para adolescentes, brinda consultorio por agendamiento los lunes, miércoles y viernes por las mañanas, al número (0986) 576-402, de lunes a viernes, en los horarios mañana y tarde.

“Cabe destacar que la Unidad cuenta con insumos disponibles como los DIU (Dispositivo intrauterino de cobre) o implantes subdérmicos para una mejor planificación de embarazos, o vales de descuentos con un 50% en implantes cuando se acaban las unidades donadas por el ministerio” concluyó la Lic. Cleide Ribas.