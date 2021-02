La Policía Nacional recomienda a todas las personas que son víctimas de sextorsión, primero hacer la denuncia y segundo no pagar dinero alguno.

El Departamento Antisecuestro de la Policía Nacional tiene habilitado el número *377 que es un línea gratuita para que las personas que están siendo extorsionadas puedan hacer sus denuncias. Actualmente está en auge la sextorsión que es una modalidad que tiene su inicio generalmente en las redes sociales.

Hay muchas personas que son víctimas de este tipo de extorsión virtual y que no se animan a hacer las denuncias por temor a que se conozca el caso, pero desde la Policía piden que inmediatamente al ser contactado por estos extorsionadores se haga la denuncia presencial o vía telefónica, que no se pague dinero alguno y lo más importante cortar toda conversación con los delincuentes, no seguir respondiendo mensajes o llamadas.

Los agentes Antisecuestro toman intervención en todos los casos, ya que muchos de ellos están relacionados y al detener a uno cae la estructura completa, como ocurrió a inicios de este año cuando se descubrió que una red de estafadores estaba operando a través de las redes sociales desde la cárcel de Encarnación.

En esa ocasión se detuvo a varias personas y se descubrió que la mujer que estaba tras el caso tenía más de 40 perfiles en el Facebook, donde buscaba potenciales víctimas. Gracias a las denuncias que se realizaron contra estas personas luego de un trabajo de inteligencia se logró desbaratar a esta banda de extorsionadores.