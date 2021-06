La periodista Angélica Giménez informó al canal Gen y radio Universo que se generó una confusión en el Hospital Materno Infantil San Pablo, en el área de vacunatorio, ante la falta de claridad de parte del Ministerio de Salud Pública.

Este miércoles dos embarazadas fueron al sitio para recibir las dosis anticovid pero fueron rechazadas. Una de ellas es una embarazada de siete meses con diabetes gestacional, pero no presentó su certificado médico. En tanto que la otra mujer padece de hipotiroidismo y mostró su constancia médica pero como no es personal de blanco no podrá vacunarse aún.

Al respecto, Silva Sanabria, jefa del PAI del hospital mencionado, aclaró que en Central y Capital arrancó esta jornada la vacunación a las embarazadas que sean personal de blanco y que posean factores de riesgo. Además precisó que hoy recién es el turno de quienes tengan su terminación de cédula 4 o 5, mientras que mañana jueves seguirá con 6 o 7, el viernes 8 o 9, y luego el sábado y el domingo las pendientes (1, 2 y 3).

En cuanto a la población que no sea de Central y Asunción, las embarazadas mayores de 18 años, también a partir de las 20 semanas de gestación y con algún factor de riesgo, deberán agendarse y esperar que el Ministerio de Salud informe la fecha, la hora y el lugar de la vacunación.

APLICACIÓN DE LA SEGUNDA DOSIS DE SPUTNIK

Otra confusión que se registró en el Materno fue la fecha para aplicarse la segunda dosis de la Sputnik V. Una señora mayor recibió la primera dosis el pasado 19 de mayo y en su ficha le colocaron que debía volver hoy 09 de junio. “Vine temprano muy ilusionada para estar tranquila. Me guie por la fecha y me dijeron acá que dentro de tres meses, el 09 de agosto, recién voy a aplicarme. Me dijeron las enfermeras que el Ministerio les hace pasar vergüenza”, refirió Doña María.

Sobre el punto, la jefa del PAI, Silva Sanabria, refirió que serán constantes estas confusiones, al recordar que cuando inició la vacunación a los adultos mayores con la vacuna rusa, el primer delineamiento de las autoridades sanitarias era esperar 21 días para recibir la segunda dosis, sin embargo, después recién se cambió a los 90 días ante las nuevas evidencias científicas, por lo que los adultos no tendrán que guiarse por la fecha que inicialmente les indicaron en los vacunatorios.