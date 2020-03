Si bien existe una disminución en las consultas por dengue, las cifras siguen siendo elevadas y se encuentran en un poco más de 10.000 por semana, de las 29.000 que existían hasta el cierre de enero.

El último reporte de Salud Pública se dio a conocer este viernes y revela que suman 46 fallecidos por dengue en apenas dos meses, un número que podría crecer conforme se van completando los estudios laboratoriales.

Las notificaciones fueron cuatro veces más elevadas que epidemias anteriores. La mayoría de las defunciones se reportó en Asunción y Central.

Pese a estos números contundentes y a que la epidemia sigue vigente, hay otra enfermedad que dispersa la atención de esta crítica situación y es el coronavirus.

Las autoridades confirmaron que de momento no se registra ningún caso en nuestro país, a más de uno sospechoso. También están bajo monitoreo 70 que si bien no presentan síntomas, llegaron recientemente de países en done circula el virus y por ello se les aplica el protocolo de cuarentena.

En tal sentido, la única instancia oficial para realizar los estudios laboratoriales que determinan la presencia del virus es el Laboratorio Central de Salud Pública.