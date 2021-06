Antes de la medianoche, el personal policial del Cruce Tacuatí, San Pedro, fue alertado del grave accidente ocurrido en el puente sobre el arroyo Lorito, luego de que tres camiones hayan caído al precipicio al desmoronarse el cimiento de la estructura de hormigón.

Juan Galarza (32) es una de las personas que fue víctima de la caída del puente. Él viajaba a bordo de un Kia Sorento junto con su amigo Fernando Manuel Fernández (35) y la madre de este, María Wilma Villalba de Fernández (63), cuando cayeron al vacío tras no encontrar más el puente.

“Es difícil contar lo que pasó, venía en una ruta que prácticamente era nueva, pasé varias veces, veníamos y no encontramos el puente y caímos. La ruta es nueva, ni tres años tendrá y que se caiga el puente es criminal”, refirió sumamente afectado por lo ocurrido.

En entrevista con la radio 650 AM, el hombre relató que salieron de Horqueta y que estaban yendo a 70 km/h y que después de una pronunciada curva llegaron hasta el sitio donde debía estar el puente pero la estructura ya no se encontraba. Como no pudieron visualizar desde lejos, ya nada pudieron hacer para evitar caer al arroyo.

“Llegamos al puente que supuestamente tenía que estar ahí, pero no estaba, y caímos sobre otro camioncito que estaba ya ahí. Mientras le saqué a mi amigo otro camión de gran porte, de película prácticamente fue, pasó encima de nosotros y casi pasó todo el puente y quedó al borde del otro lado de la ruta. Lastimosamente le busqué a la madre de mi amigo pero no le encontré”, lamentó.

Galarza señaló que su amigo tiene varios golpes pero se encuentra estable en el Hospital de Santa Rosa de Aguaray.

Además el conductor de un Mercedes Benz de menor porte, Rony David Areco (28), fue trasladado al hospital tras sufrir lesiones, mientras que el otro ocupante Denis Leonardo Díaz (19) de Ciudad del Este fue encontrado sin signos de vida, como al igual que el chofer de un tractocamión Volvo, Juan Javier Alarcón Ferreira (40).