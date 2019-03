Los estudios se llevaron a cabo en tres casos sospechosos, provenientes del distrito de Capiatá que fueron enviados al Laboratorio Center for Disease Control and Prevention CDC de Atlanta, EEUU. El doctor Guillermo Sequera, director de Vigilancia de la Salud afirmó que los casos no tenían las características clínicas para hantavirus ni los pacientes provenían de la zona endémica que es el Chaco, donde habita el roedor transmisor.

Las muestras de los tres caso sospechosos de hantavirus de Capiatá, que fueron enviadas al Laboratorio Center for Disease Control and Prevention CDC de Atlanta, EEUU descartan que se trata del virus hanta, confirmó el doctor Guillermo Sequera, director de Vigilancia de la Salud del MSP.

De acuerdo al informe, las muestras dieron negativo a las siguientes determinaciones: Laguna Negra, Virus Sin Nombre y Andes Hantavirus. Para el efecto se utilizaron antígenos específicos y se llevaron a cabo estudios de MAC ELISA. Los estudios se llevaron a cabo en tres casos sospechosos, provenientes del distrito de Capiatá.

Ayer se recibió la información y reiteró que era posible que no fueran el virus que en principio dio positivo a uno de los laboratorios en el sector privado, pero que los valores eran mínimos para confirmar la enfermedad, destacó Sequera en contacto con la 970 AM.

“Estábamos seguros que no era hanta porque existen tres elementos y una de ellas es la clínica que tiene la enfermedad que es cuando afecta los pulmones o qué parte del cuerpo y los casos no eran compatibles con hantavirus. Teníamos sí un resultado positivo por laboratorio estos valores eran leves, no contundentes y el tercer elemento es el contexto epidemiológico; Capiatá no es una zona donde habita el roedor, hay ratones en la ciudad pero no son los que transmiten el virus”, agregó.

En cuanto a los casos, indicó que el primero fue el que revistió mayor gravedad y se comprobó que tenía un Síndrome de Guillain Barré, una enfermedad poco frecuente que afecta el sistema nervioso y el hantavirus no produce ese cuadro; uno de los otros dos era un virus sincicial respiratorio, neumonía, fiebre y la última tuvo fiebre un día y luego nada, explicó el profesional.

Agregó que los tres cuadros no tenían una clínica común sí, que había ratos en el barrio y esto demuestra la necesidad de control de roedores en la zona.