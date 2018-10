El vocero de los oferentes Emigdio Peralta, destacó que entre este proceso la Conatel eliminó algunas ofertas porque presentaron documentos vía online que si bien son válidos, la entidad no pudo constatar los documentos y simplemente por eso los anuló. Sin embargo, en el pliego de bases y condiciones no se habló de que vía online no eran válidos los documentos.

“No es posible que de 72 oferentes un total de 49 hayan sido desestimados, mas dos que de entrada mismo ya fueron eliminados. Y de 34 frecuencias de FM que están siendo licitadas solo 12 frecuencias serían adjudicadas. Casi el 80% fue descalificado por defectos de forma y no de fondo, cuando eso se podría subsanar con la sola comunicación al afectado, por ejemplo: si hay casos de media firma o falta de foliación de una o dos hojas, o documentos que fueron enviados vía online, esas cosas se podrían subsanar solo informando al oferente, pero se dejaron de lado el Fondo de la cuestión. El fondo de la cuestión debe tener en cuenta los aspectos técnicos, económicos y programáticos que son lo importante", destacó.

Agregó que el nuevo titular de Conatel Andrés Gubetich, dijo que a todos los oferentes se les comunicó para enmendar los errores de forma, Sin embargo, respondió al respecto que eso es falso. “Ningún oferente fue comunicado para subsanar los errores de forma. Creemos que le mintieron al presidente de Conatel sobre este tema”, agregó Peralta.

“Todas estas irregularidades nos obligaron a una denuncia pública referente a esta licitación 1/2018, porque es la primera vez que en una licitación pública de radios se desestimó a casi el 80%. Ante todas estas irregularidades y por la falta absoluta de confianza de parte nuestra y porque esta licitación que fue llamada por autoridades salientes que no se animaron a adjudicar en tiempo y forma, es que 35 días después del llamado a licitación del 24 de mayo, no se animaron a adjudicar por las irregularidades detectadas y dejaron irresponsablemente esto a las nuevas autoridades de Conatel que ni siquiera cambió su directorio porque solo se cambio al Presidente de Conatel y no a los cuatro directores. El presidente de Conatel está atado de pies y manos”, acotó.

Finalmente instan a Abdo Benítez a nominar en forma urgente a los nuevos miembros del Directorio de Conatel, para que tenga continuidad todo proceso licitatorio. Además, piden que haya una nueva comisión de evaluación nombrada por las nuevas autoridades de Conatel.