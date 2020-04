El viceministro de Transporte, Pedro Britos, indicó el sector de transporte no escapa de la crisis por la pandemia. Atendiendo que es un servicio indispensable, el equipo económico del Gobierno ya está viendo las medidas para garantizar su funcionamiento. “Creo que hay medidas que pueden colaborar para que se eviten despidos en el transporte y puedan seguir operando. Tengo mucha fe que vamos a llegar a buen puerto”, dijo.

En entrevista con ABC TV, no quiso aventurarse sobre si es viable o no el pedido del gremio, el cual solicita un nuevo subsidio de 2.600.000 millones de dólares por mes o que el Estado les provea el combustible gratuitamente, caso contrario ya no trabajarán desde el mes de mayo.

Britos comentó que ya establecieron mesa de diálogo con los transportistas, para que los 7.000 trabajadores que dependen del sector en área metropolitana no se vean afectados. En este grupo se encuentran los choferes, mecánicos y personal administrativo.

“Estamos trabajando en algunas medidas y creo que llegaremos a buen puerto. El Estado paraguayo no está pasando por una buena situación financiera. Hoy estamos con limitaciones en la recaudación”, aclaró.

PROPUESTAS DEL GOBIERNO

Es por ello que citó otras alternativas y señaló que algunas ya están en vigencia como la refinanciación para el aporte obrero patronal al IPS, la decisión de Tributación de prorrogar los impuestos a los últimos meses, y la refinanciación del pago de ITV y otros cánones.

La autoridad sostuvo que para paliar aún más las obligaciones del sector de transporte se propone adelantar el pago de subsidio del mes de marzo. Este subsidio es el aporte que brinda el Estado para que no aumente el costo del pasaje.

Así también ponen a disposición de los mismos la posibilidad de un precio diferenciado de combustible y créditos con tasas preferenciales del Banco Nacional de Fomento (BNF).

SIGUE SUBSIDIO POR PASAJES

El viceministro sostuvo que se registra una disminución en un 70 % en el transporte público. Sin embargo, aún el Estado sigue dando el mismo subsidio que antes de la pandemia pagaba a los transportistas para que no aumente el costo del pasaje.

Consultado sobre el motivo, explicó que se paga por mes atrasado y además porque en la planilla de cálculo para fijar el precio de boleto no solo se tiene en cuenta la cantidad de los pasajeros, sino otros componentes, como el dólar y el combustible.

Vale recordar que en realidad el precio del pasaje es de G. 2.488 para el sistema convencional y de G. 4.062 para el diferencial. En parte es absorbido por el Estado, que termina pagando por cada ticket G. 88 y G. 462, en ambos servicios respectivamente. Finalmente, así cada usuario paga G. 2.400 en los buses convencionales y G. 3.600 en los diferenciados.