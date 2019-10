En entrevista con ABC Cardinal, Viviano Machado brindó su opinión respecto al nombramiento de Euclides Acevedo como nuevo ministro del Interior, en reemplazo del saliente Juan Ernesto Villamayor.

Según expresó, lo considera como un conocedor en el campo de la seguridad y la defensa, así como de la propia institución policial. Sobre este punto, recordó que llegó a tener seguir cursos en el ex Colegio Superior de Policía (hoy Colegio de Estrategia de la Policía Nacional).

El comisario retirado dijo no estar en condiciones de calificar si se trata o no de una buena elección, aunque afirmó que “es un hombre preparado, con conocimiento y trayectoria” y que no se trata de alguien que “de la nada va a pisar el Ministerio del Interior”.

Machado admitió el gran desafío que tendrá Acevedo al estar al frente del Ministerio del Interior dado que “le tocará administrar conflictos y problemas”, principales características de la citada cartera estatal.

En otro orden de cosas, también mencionó que el tema del presupuesto es muy importante dentro de la Policía Nacional debido a los múltiples gastos que deben ser cubiertos. “Esa es la clave fundamental y lastimosamente debo decirles con propiedad que somos una institución muy débil”, acotó.

A su criterio, hoy día el personal policial está siendo “maltratado” debido a que es sobreexigido al tener que cumplir mayor cantidad de horas de las que le corresponden, entre otras cuestiones.

El Crio. (SR) Viviano Machado cuenta más de 30 años de experiencia en las filas policiales. El mismo se desempeñó como Comandante de la Policía Nacional durante el gobierno del presidente Fernando Lugo.