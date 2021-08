Médicos del Hospital Nacional de Itauguá denunciaron que las ratas invadieron la urgencia pediátrica y que raíz de la situación, utilizaron todos los mecanismos para obtener respuestas, sin embargo, hasta el momento no recibieron ninguna solución.

El Dr. Jesús Irrazábal, médico del referido centro asistencial, mencionó en entrevista con C9N que las ratas se encuentran en el área pediátrica. “Los roedores siempre estuvieron, los que nos preocupa es que comenzaron a salir más en esa área porque está abandonada y no fue evaluada para su reestructuración”, expresó.

Señaló que el hecho ya fue comunicado al jefe correspondiente, además conversó con el encargado de los Hospitales del Ministerio de Salud. “Le comenté cómo se encontraba la urgencia pediátrica, el área más importante que tiene el país, que está en franco abandono por eso salen las ratas”.

“Llegamos a pensar que nuestro trabajo es despreciado por el Ministerio de Salud, incluso lo dije públicamente por cómo está la situación, pero hasta el momento no nos hicieron caso”, enfatizó.

Con @ferchamorroh llegamos hasta el nosocomio donde fuimos recibimos por el Dr. Jesús Irrazabal quien manifestó que ya utilizó todos los mecanismos a disposición pero no recibe respuestas .https://t.co/DrVFxpwTa4#C9N pic.twitter.com/VoYPDdQSbS — C9N Paraguay (@C9NParaguay) August 31, 2021

Acotó que los roedores caen del techo y se pasean por el sitio con total libertad, problema que comenzó hace un mes aproximadamente. Señaló que las aberturas de varias salas fueron cerradas, no obstante, las ratas comenzaron a salir por la urgencia pediátrica debido a que se encuentra completamente abandonada.

Por último, indicó que dos médicos ya tuvieron problemas a raíz del hecho, incluso uno de ellos fue mordido por las ratas, lo que le produjo una infección y tuvo que ser internado.

“Fui a pedir que nos deriven a un área que ya no está siendo utilizado, para que nos organicemos mientras que se arregla el lugar, pero me mostraron una planificación de presupuesto y hasta ahora no hicieron nada”, puntualizó.