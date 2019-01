Toda la información que se pueda brindar sobre sexualidad al niño, niña y adolescente debe seguir un proceso evolutivo acorde a la edad y tener en cuenta las preguntas que van haciendo. Recurrir a la mentira sobre el embarazo con el cuento de la cigüeña no es recomendable, afirma el especialista Ariel González, psicólogo y sexólogo. El profesional destacó que hablar de sexualidad previene abusos sexuales en los más pequeños y retrasa el inicio de las relaciones sexuales en adolescentes.

¿Cuándo hablar de sexualidad con los hijos?¿Qué le digo? Estos cuestionamientos se hacen mamá y papá. El doctor Ariel González, piscólogo y sexólogo explica que el momento oportuno para hacerlo es cuando los hijos empiezan a preguntar, hacerlo desde el respeto, con delicadeza y abordando los detalles de acuerdo a la edad del niño, niña o adolescente.

“Está demostrado acá, en China y en África que con la educación sexual el adolescente o púber sabe las consecuencias de las relaciones sexuales y retrasa el inicio porque por ejemplo sabe las consecuencias como un embarazo no planificado o el riesgo de transmisión sexual de enfermedades”, afirmó González.

Ese joven llega a su primera relación sexual con toda la información porque sabe a qué se enfrentará. “También está comprobado que la educación sexual previene los abusos sexuales, no como elemento directo y concreto porque lo que hay que enseñar es a no abusar y que los que cometen estos abusos se enfrenten a las consecuencias”, agregó.

Para el profesional, la información existe pero en muchos lugares no se deja que llegue al niño, niña y adolescente pese a que es importante como una forma de prevenir abusos sexuales.

“Desde el momento en que los adultos decidimos ser mamá o papá tenemos que tener conciencia que ese niño es un futuro adulto y que va a preguntar en algún momento y que tendrá experiencias sexuales. Tenemos que estar pendientes e informarnos porque criar un hijo no es solo dar de comer, ver en qué escuela irá sino también como contenemos sus necesidades emocionales y de educación y dentro de esto está la educación sexual”, afirmó.

Información acorde a la edad

Algo sencillo como los nombres de los genitales, la idea de que su cuerpo es suyo y que nadie puede obligarle a hacer nada que no quiera o que entiendan que solamente mamá y papá pueden quedarse con ellos en el baño son ideas claras que deben quedar en la educación de los hijos más pequeños, indicó González.

“Conforme va avanzando, cuando llega a la pubertad por ejemplo hablarle de los cambios en el cuerpo y en la adolescencia sobre el primer amor. Muchos padres tienen miedo de abordar el tema del embarazo sin embargo, ellos preguntan siempre sobre eso y se le puede decir que el hombre tiene una semilla que depositada en el cuerpo de la mujer se desarrolla y es cuando llega el hermanito, no hablar de la cigüeña, no fantasear ni mentir porque ellos creen en lo que los adultos le decimos”, señaló.

El hablar de sexualidad es un proceso evolutivo que dura toda la vida, destaca González y agrega que hay que hacerlo por parte y de acuerdo a la edad y que no es solo hablarla de manera preventiva ya que muchos adultos también tienen problemas en sus relaciones sexuales y si existe un diálogo tendrán la posibilidad de compartirlo con los padres si se creó ese vínculo.

“Toda la información que se brinda debe ser acorde a la edad y no esperar que cumpla 15 años para hablarle de cómo debe higienizarse el pene, por ejemplo. Los padres quieren ser mejores amigos de sus hijos a los 15 años luego de que desde pequeño no creó ese vínculo de confianza diciéndole qué está bien y qué está mal, no hubo diálogo previo”, advierte.

González recomienda que ya cuando los padres creen que no cuentan con las herramientas para abordar a sus hijos sobre estos temas pueden buscar la orientación de los especialistas.

El “inicio sexual” en prostíbulos es abuso

Sobre las prácticas en las que se da inicio en las relaciones sexuales a los hijos llevándolos a prostíbulos o que de eso se encargue la empleada doméstica es un abuso, alerta el profesional. “Ese papá está replicando lo que hicieron con él pero hacerlo pensando en que su hijo se hará hombre así está mal, es abuso”.

Indicó que esta práctica se da en todos los niveles económicos así como el tabú de no hablar de sexualidad con los hijos.

“Por un lado a las mujeres se les dice que no tienen que hacer nada ni hablar de sexo y a los varones se les exige que lo hagan. Estamos en la misma sociedad y ¿con quién piensan esos padres que su hijos tendrán relaciones sexuales? Justamente, con esa mujer a la que no están educando de cómo protegerse y con ese varón que fue educado en forma agresiva y violenta”, señaló.

Tanto la mujer como el varón antes de ser mamá y papá ya deben informarse para educar sobre sexualidad a los hijos con respeto, sinceridad y honestidad. “Hay que apoyar los procesos que tienen que ver con la educación sexual basado en la ciencia de acuerdo a la edad evolutiva de la persona y dejar que ese niño y adolescente vaya preguntando lo que necesite, respetar su privacidad sobre cuestiones íntimas pensando que ese niño ya creció y está buscando su identidad”.

González recomienda aprovechar la tecnología y hacerse amigo de los hijos en las redes sociales, ver con quiénes se comunica y siempre respetando los tiempos para que ese adolescente tenga un celular en la mano con conexión a internet.

“Hay un cambio, se está hablando más de sexualidad pero tenemos que preguntarnos si esos mensajes están llegando de la manera correcta”, puntualizó.