Alliana relató que el expresidente Horacio Cartes se puso a disposición de él, desde el primer momento en que se enteró que padecía la grave dolencia.

“Horacio Cartes no le permitió a mis padres que se hicieran cargo de mi tratamiento. Lo quiero como a un hermano”, expresó Alliana.

