La ministra Teresa Martínez dijo que desde el inicio del operativo Caacupé, desde la institución vienen pidiendo a los padres que no lleven a sus hijos pequeños, pero que muchos no entendieron.

“Los cuerpitos de ellos no están para resistir los rigores del calor. No pueden estar en este espacio, no es recomendable. Entendemos la religiosidad de los padres, pero las promesas son de ellos, no de los niños”, dijo la ministra Martínez, en contacto con la 970 AM y el canal GEN.

Lamentó que este viernes se haya tenido el caso del bebé de 30 días de nacido, que tuvo que ser trasladado de urgencia al Hospital Regional de Caacupé, a consecuencia de una gripe que empeoró con la peregrinación.

La ministra anunció que analizarán medidas ya que los niños están siendo expuestos a situaciones de riesgo. Dijo que se debe hacer campañas más fuerte de prevención para evitar este tipo de casos. “La solución no es meter presos a los padres, pero es una cuestión que deben empezar a comprender”, subrayó.

Por otro lado, indicó que habilitaron para este operativo un Centro abierto de atención integral a niños, especial para aquellos cuyos padres deben trabajar durante estos días festivos.

En el albergue los niños encontrarán alimentación y cuidado necesario hasta que los padres terminen con sus labores. Este operativo lo realizan en conjunto con la Municipalidad local, la Codeni y el Ministerio Público.