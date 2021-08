Así lo confirmó el Dr. Guillermo Sequera, director de Vigilancia de la Salud, quien a su vez, explicó que llegar al mayor número de personas con la primera dosis anticovid tiene un impacto epidemiológico importante, teniendo en cuenta el alto nivel de eficacia que están demostrando la mayoría de las vacunas desde la primera aplicación.

Mencionó que países como Canadá e Inglaterra han aplicado esa estrategia. “Ayuda para parar la epidemia. En tanto que la segunda dosis es para prolongar el efecto de la vacuna”, indicó.

En ese orden, señaló que cada dosis que uno recibe ayuda para mitigar el impacto de la epidemia. “Hay situaciones en que por algún motivo no se cumple con el intervalo de tiempo de aplicación de la segunda dosis, y a raíz de esto, se cree que la dosis anterior aplicada ya no sirve, que hay que empezar de cero con el esquema de aplicación, y no es así, la dosis que te pones es la dosis que vale”.

Si el retraso en la aplicación del segundo componente está dentro de un margen de tiempo aceptable, una semana y hasta incluso unos meses, el especialista aclaró que no afecta la efectividad de la vacuna y que el impacto sigue siendo el mismo.

INMUNIDAD DE REBAÑO

“No me ilusiona tanto la inmunidad de rebaño. Creer que si alcanzamos esta inmunidad no quiere decir que ya estamos salvados”, expresó Sequera.

Acotó que en las áreas urbanas el 40% de la población ya tuvo Covid-19, otro factor es que ya se cuenta con un gran porcentaje de vacunados, verificando de esta manera una ligera inmunidad de rebaño. Explicó que cuando aparecen nuevas variantes esto cambia y uno se vuelve a contagiar.

El epidemiólogo afirmó que coronavirus no será como el sarampión o la viruela que fue erradicada. “No es una enfermedad que vamos a poder eliminar; es muy contagiosa, la contagiosidad se da también a través de asintomáticos, es muy compleja. Será como la influenza, con brotes cada año”.

Aseveró que entender que la vacunación y la inmunidad de rebaño que se quiere lograr no será para frenar la epidemia, sino para mitigar el impacto.

“La epidemia va a seguir, va a tener su ritmo, lo importante es que vacunemos a las personas que tienen altas probabilidad de morir o de enfermar gravemente de forma a que el impacto sea menor, y es lo que venimos haciendo todos los años con la vacuna contra la influenza”.

Aseguró que como el Covid-19 va a quedar, la estrategia será proteger a los adultos mayores, a las poblaciones con patologías de base. “Vacunando estos grupos solucionamos el 99% del problema”.

Por último, el Dr. Sequera sostiene que la inmunidad de rebaño no podemos asegurarnos con este virus porque te “chulea”.