Juan José Rivas fue el legítimo ganador de un vehículo sorteado (Jeep Renegade valuado en ese entonces en 20.000 dólares) por el Shopping Pinedo el 30 de diciembre del año 2016. El caso generó un revuelo por la negativa de los encargados del sitio comercial de entregar el premio. Hasta la fecha, el hombre sigue esperando su rodado.

Miguel Cáceres, abogado de Juan José Rivas, comentó en entrevista con Hoy Digital que el caso actualmente se encuentra en el Tribunal de Cuentas Primera Sala de la Capital, en estado de resolución. “Corresponde que se rechace el pedido del Pinedo (de no entregar la camioneta). Extrañamente se tarda mucho. Pareciera ser que se quiere enfriar, inclusive todos ya se olvidaron del caso y surgió de vuelta tras el sorteo del Shopping del Sol, en el cual resultó ganadora la esposa de Trovato”, indicó.

El letrado explicó que en los sorteos y promociones, la persona que participa se adhiere a un contrato de adhesión, que es el reglamento de la promo. En ese tipo de contratos las interpretaciones que se deben hacer son restrictivas, es decir, deben ceñirse exclusivamente a lo que está escrito, en favor de las personas que participan.

En el reglamento se especificó que no podrían participar los empleados de Pinedo Shopping ni los directivos de Pinedo Inmobiliaria S.A, tampoco sus parientes por consanguinidad hasta el segundo grado, ni locatarios, ni vendedores del Pinedo Shopping, ni empleados de la publicitaria contratada.

En ese sentido, el letrado recordó que su cliente no es locatario ni propietario ni sublocatario, sino que es apenas un funcionario de la cooperativa que tenía su local dentro del shopping Pinedo. “La cooperativa no estaba dentro del proceso de promoción, no se generaban cupones al hacer gestiones en la cooperativa. No estaba dentro del circuito. Juan José, en sus horas libres, era un cliente más del shopping y hacía allí sus compras por la facilidad que tenía y así generó los cupones”, insistió.

Relató que ante el manejo arbitrario de los encargados del shopping, se recurrió a la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), cuyo presidente salió a favor del ganador. Sin embargo, los gerentes del Pinedo presentaron un recurso en contra, por lo que tuvo participación el Consejo de esa institución, el cual de vuelta ratificó la resolución inicial para que sea entregado el premio.

Al agotar la instancia administrativa, los abogados del Pinedo recurrieron al Tribunal de Cuentas buscando anular ambas resoluciones, esto ocurrió en el 2017. Hasta hoy día, los jueces Rodrigo Escobar, Alejandro Martín Ávalos y María Belén Agüero (interina) no se han expedido sobre este litigio, donde están pujando los abogados del shopping en cuestión (para que sean anuladas las resoluciones de la Conajzar) y la Abogacía del Tesoro (que defiende la postura de Conajzar), mientras que el representante del ganador del sorteo participa de coadyuvante.

“Si el tribunal decide que se entregue la camioneta, el shopping tiene que automáticamente entregar. La camioneta está en el estacionamiento y se devaluó totalmente. Luego se verá si mi cliente realizará alguna demanda, porque toda la familia quedó afectada. Se le maltrató mucho. La gerencia del shopping incluso le recriminó el hecho de haber participado del sorteo. Además fue trasladado del local, no directamente por el inconveniente, pero sí se le alejó de ese lugar”, comentó el abogado Cáceres.

“Estamos a la espera, muy confiados que se hará justicia”, dijo por su parte la esposa de Juan José Rivas.