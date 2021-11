Desde ayer viernes hasta hoy, se desarrolla el concurso de la Ganadera Sofía y Chajha, en Loma Plata Chaco.

Los 22 caballos participantes fueron adquiridos exclusivamente del remate de la Marcha Criolla, que se realizó en agosto pasado.

El primer día se centró en la doma a la prueba de andares, que incluye, levantar las patas y montas, hacer figuras, entre otras acciones.

La segunda etapa consiste en el trabajo con ganado, donde el competidor aparta un vacuno, sorteado por el jurado, y lo lleva a un punto de la pista, para posteriormente volverlo al rodeo.

El empresario Horacio Cartes llegó bien temprano para presenciar la competencia y compartir con los participantes.

El primer puesto en doma es de US$ 3.000; el segundo, de US$ 1.500; el tercero, de US$. 1.000 y el cuarto de US$ 500.

Respecto a los premios en la competencia de lazo, el primer lugar recibirá US$ 4.000; el segundo, obtendrá US$ 2.000, el tercero se quedará con US$ 1.500 y el cuarto con US$ 500.