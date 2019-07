La ciudadana Celia Samudio denunció que el 24 de junio del 2018 fue intervenida por el cirujano Alexis Gallagher. Al día siguiente entró a terapia intensiva por una tromboembolia pulmonar bilateral (la grasa se fue a los pulmones), estuvo tres días en el Sanatorio Americano y otros cinco más en el IPS.

Posteriormente, según su denuncia, tuvo otras complicaciones, como la necrosis del abdomen y fue intervenida nuevamente en el Centro Nacional del Quemado. Tras esto quedó con una gran cicatriz a la altura del abdomen.

Por su parte, el médico Alexis Gallagher señaló al canal C9N que en la actualidad está soportando un terrorismo judicial, ya que se está jugando con su reputación, además de estar siendo juzgado por lesiones graves.

“Este fue un proceso extorsivo, yo soy víctima. Ella estuvo en terapia intensiva porque activé el protocolo ya que le bajó el oxígeno y salió absolutamente sin estar en riesgo su vida. Es mentira que yo no quise meterla a terapia intensiva. Ella nunca estuvo intubada o tuvo infección en ese momento”, indicó.

El médico aseguró que la mujer presentó ante la Fiscalía pruebas que corresponden a otra persona y criticó que no se le realizó la pericia médica, que podría determinar el motivo de sus heridas.

“Ellos (la denunciante y sus abogados) me pidieron dinero para no hacer la denuncia, no dejé siquiera que me digan el monto. Si yo tenía responsabilidad, iba a pagar. Esta denuncia falsa le va a costar muy caro a ella”, advirtió Gallagher.

“Ella pagó tres cirugías por solo 7.500.000 guaraníes, que solo incluye los gastos del personal. Le hice una cirugía de favor, porque su prima me pidió. La prima es la distribuidora de prótesis y me pareció bueno que ella me pidiera ese favor”, comentó.

Sobre las heridas, el doctor dijo que la misma fue a CDE con las “heridas intactas” y se trató, sin su consentimiento, con otro profesional que no era cirujano plástico.