Según relata el conductor, el jueves en la madrugada, dos mujeres le pidieron que las llevara desde Luque hasta Villa Elisa y una vez que llegaron a destino, le dijeron que un amigo las estaba esperando y que él pagaría el viaje.

Cuando las pasajeras descendieron, se acercó un hombre con campera y gorra, abrió la puerta del auto y le dio un billete al conductor. Según el relato del joven, el amigo de las pasajeras había salido de un yuyal. “Tira un billete en el asiento y me dice ‘acá tenés’. Miré y me percaté de que era un billete de G. 10.000, les bociné a las chicas y les mostré lo que me dieron”, explicó.

La mujer que estaba registrada en la plataforma y que solicitó el servicio, regresó junto al joven denunciante y le dijo que las llevara hasta una discoteca donde le pagarían por sus servicios.

“El amigo de ellas saca algo de su pantalón, mi auto ya estaba en marcha cuando me percaté, les grité ‘agáchense’, me agaché también y aceleré. Escuché dos disparos, no sé hacia donde ni si impactó por el auto”, contó, reconociendo seguir en shock por lo ocurrido.

Luego de varios minutos, el chofer fue auxiliado por otro conductor que siguió su ubicación al ver mensajes en un grupo de Whatsapp que tienen entre varios conductores registrados en la aplicación. La víctima comentó que radicó la denuncia en la Comisaría de Luque y sostuvo que el autor de los disparos sería distribuidor de droga.

El conductor, escoltado por el que acudió a auxiliarlo, llevó a sus pasajeras hasta un bar ubicado en un conocido centro nocturno de Asunción donde otro "amigo" las recibió y pagó por la totalidad del viaje. El joven también denunció ante Uber a la usuaria registrada en la aplicación.