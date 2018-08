Este jueves, los sindicalistas irrumpieron en las oficinas de las máximas cabezas de la institución y se tomaron varias fotografías. Los mismos presionan, en medio del caos.

Esta situación se da luego de que el secretario general del Sinatrae (Sindicato de Trabajadores de la Essap SA), Víctor Ocampos, se haya proclamado a sí mismo como presidente del directorio.

Sin embargo, la funcionaria Imelda Giménez, del Sindicato Capital e Interior de Essap, resaltó a la radio 650 AM que no están sin cabeza en la institución, ya que Carlos Arce es su presidente actual.

“Somos obedientes. No estamos de acuerdo con este tipo de actitud. Nosotros no respondemos al oficialismo, nos hemos cansado de que varios sindicatos han negociado siempre a nuestras espaldas. No estamos cerrados al cambio”, esgrimió.

#AlAire970 Coronel Cándido Benítez gerente de seguridad de la Essap sobre la invasión de sindicalistas a la sede central de la entidad. Uno de ellos se auto-proclamó presidente del ente #970am





TRASCENDIDOS

El miércoles surgió el rumor de que el nuevo presidente de la Essap iba a llegar a la institución a asumir su cargo. Tal cosa no ocurrió y fue por ello que en una asamblea improvisada fue electo Ocampos.

Hasta tanto no asuma un nuevo miembro del directorio, Carlos Arce López continúa en el cargo.