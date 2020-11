Dos semanas atrás todo estaba bajo control con el descenso de los casos, se dio apertura a muchos sectores entre ellos el retorno a clases de estudiantes secundarios, se habilitaron deportes, actividades de recreo, hoteles y aeropuertos y la lectura de la gente fue que el riesgo pasó y no es así, alertó hoy el Doctor Tomás Mateo Balmelli, infectólogo y pediatra.

La cuarentena se prolongó gran parte del año y por fases se logró flexibilizar actividades y sectores y para no volver al encierro y mantener la libertad para socializar, la única alternativa es hacerlo pero tomando las precauciones en el cumplimiento de las medidas sanitarias.

“El lavado de manos, el uso de barbijo siempre y manteniendo la distancia social son maneras de disminuir la posibilidad de contagio o de si hay contagio que la carga viral sea baja”, afirmó el Profesor Doctor Tomás Mateo Balmelli, infectólogo y pediatra en contacto con Universo 970.

Alertó sobre una situación que también puede contribuir a que aumenten los contagios y es que la gente ya no se acerca a testearse y siendo positivos pueden contagiar sin saberlo. “Hay un subregistro brutal, la gente ya no tiene las ganas ni la imperiosa necesidad ni psicológica ni emotiva para realizarse el test ni ante una sospecha de contacto con un positivo o si presentan alguno de los síntomas, guarda silencio se resguarda pero no se testea como antes cuando todos querían”, manifestó.

Balmelli aclaró que si bien los números muestran un descenso en contagios y positivos en las últimas semanas, existe una alta circulación viral. “Disminuimos los índices en relación a setiembre y estamos todavía en la parte alta en la curva del descenso, no estamos con menos del 5 por ciento, estamos con el 25,26 por ciento y eso es altísimo”, explicó.

Sin embargo, el profesional destacó que como país se tiene ventajas que deben ser aprovechadas como el bono de población joven, la baja densidad poblacional y el clima favorable gran parte del año.

“Estamos más expuestos al aire libre que en lugares cerrados sin ventilación eso hay que tener en cuenta y tenemos que pensar que el 2021 será más complicado porque ya no podremos retroceder a fase cero y ponernos en cuarentena total, hay que trabajar en la educación sanitaria, insistir en los cuidados individuales y decirle a la gente y que entienda bien que no pasamos ni la primera ola”, apuntó.

Recordó además que el próximo año para el retorno a clases, las instituciones educativas deben estar reacondicionadas para recibir a los estudiantes y que ya se perdió mucho tiempo hasta noviembre sin ver los detalles en cuanto a infraestructura.

“Nosotros vamos a hacer un pico estando todavía con indicadores altos en la rama del descenso de la primera curva si es que nos descuidamos”, puntualizó.

En cuanto la vacuna, señaló que las primeras dosis aprobadas serán absorbidas por el Hemisferio Norte para diciembre próximo y que para el resto del mundo puede darse a partir de marzo de 2021.