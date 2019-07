“No soy activista política, llegué al cargo de administradora de la Essap de Ciudad del Este, después de 20 años de antigüedad, hoy tengo 22 años en la institución”, comentó Imelda Giménez, en conversación con el diario HOY.

Relató que el 15 de abril, a menos de un mes para las elecciones municipales, la cambiaron del cargo bajo el argumento de una supuesta reorganización administrativa, en coincidencia con la llegada de una denuncia que la involucraba en una presunta conexión clandestina de 400 metros de extensión, por la cual habría recibido 20 millones de guaraníes.

En tal sentido, Giménez arguyó que presentó todos los documentos para probar que la conexión era legal y que estaba pagada, por lo cual, ella misma solicitó la apertura de un sumario administrativo para demostrar su inocencia.

Giménez entregó los papeles que muestran los movimientos de materiales desde mayo a julio de 2018, en donde consta que no se utilizaron los 400 metros de cañería, los cuales además no podrían pagarse con el citado monto.

La investigación comenzó a correr el 23 de abril pasado y desde entonces Giménez no tiene tareas asignadas. En estas condiciones se mantendrá hasta que se den a conocer los resultados de la pesquisa.

“Si se hace justicia tengo que salir inocente de este sumario ya que he presentado toda la documentación de pagos y no he recibido un solo guaraní”, expresó Giménez y consideró que el trasfondo de la cuestión responde a una persecución política, ya que ella no pertenece al movimiento oficialista Colorado Añetete.