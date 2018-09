La aprobación de la Ley Anita generó opiniones dispares en torno a la posibilidad de que se facilite el tráfico de órganos y o se disponga de estos sin consentimiento ya que se debe declarar oposición documentada y formar parte de un registro. Al respecto, el doctor Gustavo Melgarejo, director del Instituto Nacional de Ablación y Trasplante (INAT) afirmó que es imposible ya que la ley es clara sobre la intervención en este tipo de casos.

Indicó que todo el proceso desde la ablación, traslado y trasplante debe realizarse por parte de personas capacitadas y no existe una capacitad operativa para este tipo de situaciones. “El tema de tráfico de órganos es imposible que suceda en Paraguay, solo hay 15 profesionales que tienen capacidad de hacer trasplantes y también la legislación da cinco años de cárcel a quienes intenten este tipo de tareas ilícitas”, agregó en contacto con la 970 AM.

Para que un trasplante sea viable, el órgano debe ser compatible, se deben medir los anticuerpos del paciente para no rechazar el órgano, el tiempo y las condiciones.

Sobre la obligatoriedad, insistió en que en ningún artículo de la ley se utiliza el término sino que se pretende crear un registro de personas que no quieren ser donantes. “Esta es una ley bastante consensuada porque se hizo participar a varios sectores científicos, médicos, trasplantados, familias donantes. Esta normativa pretende facilitar la donación a los que están de acuerdo porque hay muchas personas que no se inscriben y no se convierten en donantes”, señaló.

Melgarejo indicó que la ley permitirá el fortalecimiento de los hospitales que están en condiciones de realizar trasplantes, capacitar más profesionales y mejorar la logística y todo el proceso desde la procuración de órganos, la ablación, la intervención quirúrgica y el seguimiento del paciente trasplantado.

“Esta ley contempla desde que el paciente ingresa a lista de espera hasta el pos trasplante y los estudios que se deberían realizar que hay casos que se envían al exterior. Es una mirada integral a la problemática y va a ayudar a que Paraguay despegue en el área, tenemos las condiciones”, puntualizó.

“Con esta ley se establezcan los fondos para que el INAT transfiera dinero al sistema público, es como hacer una trasfusión de sangre a un moribundo. Ayudará a que el sistema mejore”, puntualizó.

Actualmente, son 245 los pacientes que requieren de un trasplante y es la opción que tienen para mejorar su calidad de vida.