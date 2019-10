Triana Fretes Marín, candidata de la Juventud Colorada, se defendió de las denuncias en su contra por supuesta estafa masiva con vestidos no entregados. Mientras que nueve supuestas víctimas ya conformaron un grupo de WhatsApp para ver las medidas a adoptar contra la mujer.

“Dañaron mi imagen, no dejaré así las cosas porque no fue una estafa o robo”, indicó Triana Fretes Marín, cuya figura se encuentra en el ojo de la tormenta luego de que varias mujeres la denunciaran mediante las redes sociales por presunta estafa.

La mujer indicó al Canal GEN que hace un año abrió su tienda de alquiler de vestidos, pero que luego lo tuvo que cerrar. Aseveró además que tiene documentos que comprueban que siempre actuó como corresponde.

Sobre la primera denunciante que apareció, Paola González, la entrevistada sostuvo que la misma necesitaba que le confeccione un vestido a alquiler pero que como no tenía suficiente dinero iba a darle a cambio sus vestidos. Aseguró que esta mujer luego le devolvió la prenda manchada con pintura negra, por lo que tuvo que cobrarle un costo extra por el daño.

Respecto a por qué no le devolvió luego los vestidos, Triana aseguró que es mentira que desde hace un año Paola González esté esperando sus prendas, sino que recién el 11 de septiembre se puso en contacto para concretar la devolución.

La denunciada indicó que durante el transcurso de este jueves se reunirá con Paola para devolverle los vestidos, pero que no irá sola porque estará acompañada de sus abogados. “El daño que me causó no es solo a la imagen. Llevo sin comer varios días. Estoy en una situación incómoda. Esto afectó a toda mi familia”, dijo y confirmó que llevará adelante acciones legales contra las personas que dijeron haber sido perjudicadas por ella.

Triana dijo que es candidata a miembro 1 Nacional de la Juventud Colorado y que “de por ahí viene la mano”, al tratarse de una supuesta campaña sucia en su contra. Reconoció que las denunciantes no militan en su partido político, pero resaltó que poseen lazos con otros colorados.

Por otra parte aseguró que como había cerrado su local, muchas prendas fueron a parar a un depósito, por lo que no pudo entregar a sus clientes. Justificó así la denuncia de otra persona identificada como Roger, de la empresa de limpieza “Qué Capo”, que le pagó por confeccionar uniformes hace ocho meses, pero nunca los entregó.

“Ya me comuniqué con Roger para decirle que pase por la tanda de uniformes que están hechos. Me parece un acto ingrato porque ya trabajé con él en otras ocasiones y en esta ocasión él nunca más se puso en contacto conmigo para retirar y no le pude entregar los uniformes”, alegó.

#Residentas



Al respecto de estas denuncias por estafa, hablamos con Triana Fretes para saber su versión de los hechos.



12/701HD de Tigo TV, 8 de Copaco y 15 Claro IPTV

https://t.co/fYMaekk5tL

0984500999 pic.twitter.com/Y6wyqac2EG — GEN (@SomosGEN) October 17, 2019

DENUNCIANTES FORMAN GRUPO DE WHATSAPP

Por su parte Nelson Chamorro, esposo de Mónica Núñez, indicó al citado canal televisivo que antes de la boda, su entonces comprometida pagó por adelantado la suma de 2.700.000 guaraníes a Triana por el alquiler de un vestido de novia, bajo la modalidad de primer uso.

El hombre señaló que Triana ya había cerrado su local cuando eso, por lo que citó a la novia a la galería de su tía para la primera prueba antes de elegir la tela y confeccionarle el vestido. Tras esto, según denunció ante la Fiscalía y Defensa al Consumidor, Triana se mandó borrar del mapa y nunca le hizo el vestido ni le devolvió el dinero.

“Le reclamó por WhatsApp, pero ya no contestaba más ni en WhatsApp ni en las redes sociales”, comentó.

Chamorro indicó que tienen como prueba el contrato, recibo de dinero y las conversiones realizadas mediante WhatsApp. “Me río de esta chica, me sorprende el grado de caradurez. Dice que no comió, pero mi novia tampoco comió por varios días por el estrés, porque tuvo que alquilar otro vestido tres veces más caro en otro lugar para la boda”, dijo sobre la defensa que esgrime la acusada de estafa masiva.

Reveló que nueve víctimas ya formaron un grupo de WhatApp para ver las medidas a adoptar contra la mujer. “#LosEstafadosPorTriana, ya es el hashtag en las redes sociales”, agregó.