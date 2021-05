Se hizo viral en las redes sociales el reclamo de una joven que buscaba terapia intensiva para su abuelo que dio positivo a Covid-19, al no encontrar respuestas de parte del Estado y al necesitar la suma inicial de 20 millones de guaraníes para internar a su familiar en el servicio privado.

Por favor mi abuelo COVID POSITIVO. NECESITA URGENTE TERAPIA . Nadie nos ayuda. Y el único lugar donde podría tener nos piden 20 millones . Por favor PARAGUAY NOS ESTAN MATANDO — valeria balmaceda (@vaalem_28) May 13, 2021

El Dr. José Zarza, presidente de la Asociación de Sanatorios Privados, fue consultado en la radio Universo y canal Gen si con la nueva ley no se exime a los familiares al pago inicial para la internación de los pacientes con Covid, a lo que respondió que existen mecanismos para acogerse a la normativa, aunque recoció que la ley no se cumple por diversos factores.

Comentó que existe mucha burocracia administrativa y que la gente no entiende el procedimiento para hacer su solicitud. “Para que las personas sean beneficiadas deben darse requisitos previos de comunicación al Ministerio, caso contrario esta institución no reconoce su caso para el pago. Si la gente no hace ese paso, entonces debe asumir de manera particular el pago de la internación”, detalló.

“Hay pacientes derivados de un servicio público pero no se cumple con el requisito establecido en la reglamentación de la norma, que es la comunicación oficial al Ministerio de Salud vía SEME y del sanatorio privado, solicitando acogerse al beneficio. Hasta tanto no se concrete el trámite, se debe pagar por la internación”, siguió explicando.

Zarza indicó que hay otras dificultades para la implementación de la norma, como la demora para el pago tras presentar los expedientes por internación a Salud Pública para que este se haga cargo. “Nosotros seguimos con el problema del no pago. Realmente es una situación que se alargó mucho”, dijo y resaltó que actualmente el Ministerio está abonando deudas atrasadas por otros conceptos, no así por las nuevas internaciones que se dan por Covid-19.

Por último refirió que las camas están totalmente ocupadas en este momento y que hay una larga cola en SEME de gente que está esperando conseguir un espacio disponible.

CÓMO ACOGERSE A LEY DE COBERTURA DE UTI

La Ley Nº 6.725/21 crea un fondo nacional para la cobertura de gastos durante la hospitalización en UTI de personas con covid-19 en los sectores públicos, privados y previsionales, y la adquisición de medicamentos esenciales.

Para acogerse a los beneficios de la norma, el familiar, el responsable, el hospital o sanatorio privado, si corresponde, debe hacer llegar una nota dirigida a la cartera sanitaria al correo electrónico secretaria.general@mspbs.gov.py. En todos los casos el hospital o sanatorio privado debe comunicar al SEME el ingreso del paciente a la Unidad de Terapia Intensiva.

Se deberán especificar en la nota las siguientes informaciones: nombres y apellidos completos del paciente con número de C.I. y nombre del hospital o sanatorio privado en el que se encuentra internado. La fecha y hora de ingreso deben corresponder con historia clínica; detalle de cobertura del seguro médico y reaseguro si corresponde.

Con el pedido presentado, Salud iniciará el proceso de verificación para posteriormente poder comunicar al hospital o sanatorio privado que el paciente es beneficiario.

A fin de proceder con los pagos respectivos al hospital o sanatorio, deberá existir un convenio suscrito con la cartera estatal. Para las consultas, el Ministerio habilitó el (021) 204-645 o el correo terapia@mspbs.gov.py.