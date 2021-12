Carla Bacigalupo, ministra de Trabajo, explicó que la Ley de estabilidad laboral tenía como objetivo establecer la inamovilidad del empleado al cumplir 10 años de antigüedad. Sin embargo, antes de llegar a dicho tiempo límite, se dan muchos casos de desvinculación directa.

“Acá el problema no es la estabilidad laboral como tal sino la inmovilidad, porque lo que se quería con esta ley era justamente que los trabajadores no sean despedidos. Pero en la práctica causó la movilidad y despido antes de los 10 años”, expresó en diálogo con radio 1080 AM.

En ese contexto, la alta funcionaria detalló que en caso de las mujeres son desvinculadas a los 8 años - por el tema de la maternidad - , mientras que a hombres a los 9 generalmente, lo que se traduce como una serie de fallas dentro del sistema. Acotó que la institución a su cargo recibe muchas denuncias por despidos injustificados justamente en los tiempos mencionados. Igualmente, la misma situación ocurre en el IPS con salida de la relación laboral entre los 7, 8 o 9 años.

Sobre ese punto, declaró que el trabajador es despedido a los 30 años de edad, siendo esta la etapa más difícil para volverse a conectar a un nuevo puesto laboral.

En Paraguay solo el 10% de los aportantes logran jubilarse. Uno de los grandes cortes del trayecto jubilatorio es la inamovilidad “que causa en la práctica el despido a los 8 años”, con el agravante de que no se puede retirar el aporte, según indicó.

“En la práctica, en el Código Laboral, el empleador tiene que denunciar al trabajador por alguna causa ante la Justicia. Si el trabajador va a juicio, por lo general, opta por no volver al trabajo y cobrar la doble indemnización”, explicó.

Sin embargo, sostuvo ante dicho panorama hay un debate entre abogados laboralistas y empresarios sobre el tema, de modo a llegar a un consenso con la Organización Internacional de Trabajo (OIT) sobre la estabilidad laboral, pero sin inamovilidad.