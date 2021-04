El diario El País de España publicó un artículo especial en el que aborda la cuestión de la distribución de vacunas contra el COVID-19 y la inequidad en el reparto de dosis en América Latina.

Para el efecto, consultó con la Fundación Avina, una organización que promueve el desarrollo sostenible y la defensa de las democracias en Latinoamérica, y que ha puesto en marcha un contador que sigue el proceso de inmunización global.

Dicho contador combina los datos que registran diariamente la página Our World in Data, de la Universidad de Oxford, y la Universidad Johns Hopkins.

Los datos recogidos por Avina confirman que, efectivamente, existe una desproporción en lo que respecta a la inmunización de cada país de Latinoamérica, esto considerando el tiempo estimado en el que acabará el proceso de vacunación a la población.

“Nuestra región tiene el 8% de la población mundial y el 30% de los fallecidos por covid-19. No puede imperar una lógica de mercado puro, de oferta y demanda, porque hay poblaciones enteras que no van a poder acceder a la vacuna. No entendemos cómo un problema global no tiene una solución global y estemos condenados a depender absolutamente de la decisión de 7 o 10 laboratorios farmacéuticos con un mercado cautivo de 7.000 millones de habitantes”, aseguró Gabriel Baracatt, director ejecutivo de la fundación.

En base al último corte efectuado a mediados de abril, la tabla de tiempo estimado para completar la vacunación en América Latina queda de la siguiente manera:

*Chile: 10 semanas

*Uruguay: 11 semanas

*República Dominicana: 36 semanas

*Brasil: 38 semanas

*Argentina: 50 semanas

*México: 53 semanas

*Costa Rica: 72 semanas

*Surinam: 77 semanas

*Colombia: 85 semanas

*Panamá: 85 semanas

*El Salvador: 124 semanas

*Bolivia: 156 semanas

*Ecuador: 193 semanas

*Honduras: 569 semanas

*Guatemala: 815 semanas

*Paraguay: 869 semanas

*Venezuela: 1.219 semanas.

Al ritmo actual de vacunación y de distribución de vacunas, Paraguay tardaría cerca de 18 años en inmunizar a toda la población, según las estimaciones del contador de la Fundación Avina.

Uno de los principales factores que ralentizan el proceso de inmunización en nuestro país es la falta de vacunas antiCOVID, esto por la demora en la entrega por parte del Mecanismo COVAX, así como por la falta de previsión del gobierno para adelantarse en la compra de dosis de las principales fabricantes, tal y como hicieron otros gobiernos de la región que están más avanzados.

Otro aspecto en el que hace énfasis el artículo de El País es el acaparamiento de vacunas por parte de países con más altos ingresos que han comprado el 53% (4.600 millones) de las dosis, pese a que solo tienen el 15% de la población mundial, de acuerdo a lo expresado por Juan Cristóbal Birbuet, desarrollador de la herramienta.

Tanto para Birbuet como para Baracatt es necesaria una redistribución más equitativa y que esos países cedan una parte de las dosis aseguradas al mecanismo Covax, impulsado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la única iniciativa global que trabaja para garantizar la disponibilidad de vacunas en todo el mundo.