La comisaria María Elena Andrada, jefa de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, en charla con la radio Universo AM justificó la equivocación de la institución en la divulgación de la lista de los 75 prófugos del penal de Pedro Juan Caballero.

“Ayer fue todo muy acelerado, era conseguir las fotografías. Íbamos recibiendo las listas que desde el penal nos estaban enviando, pero hubo casos de homonimia. Dentro de la urgencia, la Policía encontró la foto de otra persona con la misma identidad y alzó su imagen. Era un borrador, un material inmediato, conforme a los datos imprecisos. No fue error de la Policía, fue un error del penal porque no pasaron los datos precisos. Al tener los datos completos se fue corrigiendo”, comentó.

La uniformada aclaró que, hasta el momento, la lista oficial todavía no fue emitida, ya que está sujeta a errores por la carencia de información suficiente. “Nosotros no podemos correr con una culpa que no nos corresponde porque no nos dan datos completos o correctos”, agregó.

ENLACE #Tempranísimo | @crismarpy



Habla la a cria. María Elena Andrada, jefa de Relaciones Públicas de la Policía Nacional.



12/612HD de Tigo TV, 8 de Copaco, 15 Claro IPTV y 12 Personal

https://t.co/fYMaekk5tL

@Universo970py pic.twitter.com/qqYlW4lvzV — GEN (@SomosGEN) January 20, 2020

Por otra parte comentó que desde muy temprano iniciaron los operativos en simultáneo, a los efectos de dar con el paradero de los internos prófugos. De momento no hay reportes de nuevos detenidos. Ayer fue recapturado uno de los presos en el momento de la fuga.

La comisaria pidió además a la población del Amambay no molestarse o disgustarse por los controles que se realizarán. Y solicitó además a los lugareños estar munidos de sus respectivos documentos.

A su vez, el viceministro de Política Criminal, Hugo Volpe, sostuvo que la lista de los prófugos podría tener errores, a raíz del uso de identidades falsas por parte de los fugados.

“Se va a corregir el listado porque muchas veces pueden ser casos de homonimia o por documentación que se pudo haber extraviado y después se utilizó como error”, afirmó en entrevista con la radio Monumental.

El joven Alberto Ariel Cristaldo Valiente y Enrique Duarte Ramírez, un hombre mayor que sufre de Parkinson, denunciaron que fueron incluidos de manera errónea en la lista difundida por la Policía Nacional.