En la madrugada de este martes, el ministro Acevedo fue consultado por la 780 AM sobre la parada técnica que hizo el avión militar mexicano que trasladaba a Evo Morales. En el aeropuerto Silvio Pettirossi estuvo el expresidente por tres horas. Sin embargo, la autoridad del Interior manifestó que no tuvo conocimiento ni fue avisado de tal situación.

“Yo no sé que haya pasado por espacio aéreo paraguayo, que yo sepa no pasó por acá. Ya hubiera sabido. A no ser que haya pasado tan camuflayado. Vamos a ver si es cierto en primer lugar. Que haya pasado o no, seguramente Edgar Melgarejo sabrá. ¿Vos creés que Morales pasó por Asunción?”, insistió en todo momento durante la metida de pata.

La administración del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, decidió concederle asilo político a Evo Morales alegando razones humanitarias y una situación de urgencia en Bolivia, donde su vida y su integridad corrían riesgo.

Por otra parte, Acevedo dijo que nuestro gobierno también ofreció al expresidente de Bolivia la posibilidad de concederle el asilo político si deseaba acogerse a la hospitalidad paraguaya.