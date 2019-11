De acuerdo los documentos verificados en el portal de contrataciones públicas, el TSJE recibió un total de 55 consultas de los distintos oferentes respecto a las condiciones del pliego de bases y condiciones para presentarse a la licitación de 15.000 máquinas para voto electrónico.

De esas empresas, cinco manifestaron su interés de ofrecer los equipos tecnológicos, según había confirmado el propio presidente del TSJE, Jaime Bestard. Se trata de firmas provenientes de Corea, España, Canadá, Venezuela y Argentina. Finalmente solo estas dos últimas empresas se presentaron tras las irregularidades denunciadas por supuestamente estar dirigida la licitación.

Las que participaron de la apertura de ofertas son Magic Software Argentina (MSA), en consorcio con la firma paraguaya Excelsis, y la venezolana SmartMatic International Holding, que fue la firma que denunció el supuesto direccionamiento de la licitación hacia la empresa argentina.

Estos son los cinco puntos de la protesta presentada ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas:

1- Licitación dirigida: El Tribunal Superior de Justicia Electoral exige que la boleta de voto deberá imprimirse en papel de 90 gramos, dejando de lado a multinacionales dedicadas exclusivamente al ámbito electoral, en beneficio de la argentina MSA, la única de las oferentes cuyas máquinas imprimen papeles de estas características.

2- Licitación dirigida (II): El pliego de bases y condiciones exige que las máquinas tengan una autonomía de 12 horas, pero con batería interna. Afirman que la argentina MSA es la única que cuenta con máquinas que tienen batería interna de 12 horas.

3- Riesgo de “hacheada” en elecciones: Existe la posibilidad de utilizar código QR y/o el chip RFID para el almacenamiento de los datos. Este último no es utilizado para eventos electorales por su inseguridad. De hecho, ningún oferente, a excepción de MSA, ofrece el chip RFID.

4- Tecnología obsoleta: En términos informáticos esto suele darse cada 36 meses. El pliego de la licitación no lo señala abriendo la puerta a que oferentes puedan cotizar equipos viejos, con más de 30 meses de fabricación, lo cual podría afectar su desempeño, confiabilidad y seguridad.

5-Empresas sin experiencia: El pliego de bases y condiciones no exige como requisito la experiencia de los oferentes en elecciones nacionales, lo que habilita a empresas sin experiencia a participar de la licitación.

LO QUE PROPONE EL TSJE

El Coordinador General de la Comisión Especial para la implementación del Voto electrónico, Luis Alberto Mauro, detalló a radio Universo que el sistema será touch, por lo que el elector deberá tocar la pantalla en la lista de intendentes para optar por su preferido. Luego en la nómina de los concejales procederá a hacer lo mismo. Tras esto el votante debe dar su consentimiento al ver por quiénes sufragó. Luego de esto se imprime el boleto, el cual debe llevarse a la mesa de votación para la firma de los miembros. Como es tradición, por último se debe introducir en las urnas de plástico.

Una vez que termine la votación, se sacan los boletines de voto de la urnas y se pasan frente a la máquina de votación, de esta manera se suma automáticamente, como una especie de calculadora, de acuerdo con Mauro. Este conteo electrónico podrá hacerse mediante un código QR (tal como propone una de las empresas oferentes) o chip (que presenta la otra firma concursante) en las boletas. La información del conteo de votos estará encriptada por el TSJE y formarán parte del conteo rápido preliminar del sistema TREP.

El entrevistado aclaró que la empresa que proveerá los equipos únicamente alquilará y no participará en las elecciones, ya que el trabajo lo hará en un 100 % la Justicia Electoral paraguaya. “No habrá privatización del sistema de votación”, acotó.

Así también dijo que en este caso no se trata de urnas electrónicas, siendo que son solamente máquinas de votación, cuya característica principal es que no guarda los votos al no contar con un disco duro ni estar conectadas a una red, solamente pueden imprimir el voto y luego sumar.





TEMOR EN PARTIDOS POLÍTICOS

La senadora Desirée Masi aseguró ayer que desde el Partido Democrático Progresista (PDP) ven con mucha preocupación la eventual utilización de las urnas electrónicas. En tal sentido, recordó que las empresas Starmatic y Magic Software Argentina (MSA) -que se han presentado a la convocatoria del TSJE- ya poseen varias denuncias en países de la región.

Por su parte, el senador Fidel Zavala (PQ) sostuvo que hay países que salieron del sistema de urnas electrónicas y volvieron al método convencional mediante el uso de papeletas, tal y como es el caso de Brasil.

Mientras que el diputado cartista Basilio Núñez y el senador oficialista Enrique Bacchetta expresaron la intención de eliminar el voto electrónico en la ley de desbloqueo, a causa del alto costo y la supuesta inseguridad.

AGRANDAN MILLONARIO PRESUPUESTO

Según consta en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), el nuevo sistema -a ser utilizado en las próximas elecciones municipales del 2020- tendrá un costo máximo de G. 138.460 millones (alrededor de US$ 22 millones).

A esa cuestionada implementación del voto electrónico se suma una nueva polémica. Esta vez, se trata de una millonaria licitación convocada por el TSJE para la “remodelación y ampliación” del depósito donde serán almacenadas las urnas electrónicas. Solo para ello, el monto final asciende a alrededor de US$ 1,8 millones.