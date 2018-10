De los 80 dólares por barril que valía el petróleo internacional la semana pasada, hoy se encuentra a 76 dólares. Sin embargo, la tendencia es muy cambiante, por lo que no se puede hablar de bajar los costos en nuestro país.

Si bien existía una tendencia a largo plazo a un incremento del precio internacional del petróleo, hasta la anterior semana se adquiría por 80 dólares el barril, mientras que la tarifa de hoy es de 76 dólares, según la exviceministra de Minas y Energías, Mercedes Canese.

“El precio del petróleo no maneja Paraguay, no depende de nosotros como sí podría el precio de la energía eléctrica”, afirmó Canese en entrevista con la 970 AM.

Reconoció que la apertura de las estaciones de servicios de Petropar contribuyó bastante a la regulación de los precios.

No obstante, consideró que se debería transparentar la estructura de costos, a fin de que los consumidores tengan la seguridad de que lo que hoy pagan realmente condice con los números internacionales.

En tal sentido, Canese reveló que la bancada del Frente Guasu presentó un pedido de informe a Petropar a fin de conocer el manejo de la gestión.

<>