En entrevista con la radio 650 AM, el ministro Giuzzio comentó que en agosto de este año se registró el pico más alto de inseguridad y explicó que eso se debió a la liberación de las restricciones sanitarias por la pandemia de Covid-19.

“La gente comenzó a salir, a movilizarse, y tuvo un pico bastante elevado, pero después paulatinamente fueron bajaron, por lo menos según datos hasta octubre. Tradicionalmente, en años anteriores, suele subir el pico de robos, asaltos callejeros, en el penúltimo y último mes del año. Esperamos contener con acciones concretas”, indicó.

En ese sentido detalló que en el operativo Caacupé se desplegarán cámaras de videovigilancia con reconocimiento facial para detectar a los delincuentes que vayan a la Villa Serrana. También se prepara el plan verano para las ciudades de San Bernardino y Encarnación.

La autoridad contó además que se hizo una especie de convenio entre el grupo Lince con algunos gremios y comercios. “Hay que reconocer que no hay muchos recursos, paulatinamente esto irá mejorando”, refirió.

En otro momento comentó que debe evaluarse la presencia de los agentes policiales en los casos de accidentes de tránsitos. “Un porcentaje altísimo de la operatividad de la Policía está siendo direccionada a intervenir en accidentes de tránsito. Eso nos dice que tenemos que hablar con las municipalidades para organizarnos y trabajar más con la Policía Municipal de Tránsito (PMT) para todo lo que sea accidente de tránsito, ya que por lo general le lleva dos horas al policía intervenir en estos casos, en detrimento de su propias actividades”, precisó Giuzzio.

EXPEDICIÓN DE CÉDULAS CON CHIPS

Por otro lado, el Secretario de Estado señaló que para el mes de febrero o marzo se prevé que ya funcione el nuevo sistema de Identificaciones. “No es que está todo listo, se tienen que hacer pruebas, se habilitó a la empresa adjudicada para que haga las pruebas de campo en los equipos instalados”, agregó.

Giuzzio sostuvo que si todo sale bien se empezará a probar primero en Asunción y después en las ciudades de San Lorenzo, Ciudad del Este, Pedro Juan Caballero, San Pedro, Villarrica y Encarnación.

“A mí nio me afecta que no se esté expidiendo cédulas, es tirar contra mi propia gestión si esto no sale, pero hay temas, líneas que se deben bajar, si no está, vamos a sugerir como una recomendación técnica. La mayoría de la concesiones se dan sin acceso al código fuente. Una de las objeciones que yo expuse es que yo como representante del Estado no puedo dejar de administrar el contenido de una información como esa. No tenemos la administración y eso genera una dependencia tecnológica”, justificó sobre su cuestionamiento a la empresa que proveerá el servicio de cédulas con chips.