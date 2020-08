El Ministerio Público registró en el año 2018 unas 2.600 denuncias por abuso sexual en menores, 3.300 en 2019 y la misma cifra del año pasado se mantendría este 2020 con la diferencia que en los primeros 3 meses de la cuarentena disminuyeron un 30 a 40%, según mencionó la agente fiscal.

Sobre el descenso de las denuncias en los 3 primeros meses, Sánchez explicó que realizaron un análisis con relación al panorama, si bien la disminución causó cierta tranquilidad, la conclusión a la que llegaron fue que los casos no se denunciaban.

“No es que los hechos no estaban ocurriendo. ¿Por qué llegamos a esa conclusión? Porque los niños estaban encerrados en sus casas y los abusos generalmente se producen en el entorno más cercano, es decir, no se estaba visibilizando la situación”, expresó en contacto con Gen y Universo 970 AM.

Señaló que el 80 al 90% de los agresores sexuales son del entorno familiar: padre, padrastro, tío, abuelo, hasta incluso mujeres.

Sánchez atribuye que, gracias a las campañas y los medios de prensa, más personas se animan a denunciar el hecho punible porque logran identificar ciertas conductas que no son correctas sobre los niños, niñas y adolescentes.

La fiscal instó a la ciudadanía a denunciar cualquier tipo de violencia física, psicológica que sufre un niño, niña o adolescente en la comisaría más cercana, además en Fiscalía y Ministerio de la Niñez.

“Al sistema 911 y al 147 pueden llamar también”, apuntó.

Terribles cifras de casos de abuso infantil. De enero a julio, se registraron 1.438 denuncias.

Conversamos con la Fiscal Carina Sánchez.



Educación sexual integral

“Necesitamos educar a los chicos, es necesaria la educación sexual, para que sepan identificar abusos, no podemos dejar que nuestros niños sigan siendo abusados”, respondió la fiscal al ser consultada sobre la educación sexual integral para los niños y adolescentes en escuelas y colegios.

Sostuvo que desde el Ministerio Público apoyan el pedido de integrar dicha educación en los centros educativos.

“Tenemos que darles las herramientas a nuestros niños y no solo desde la casa sino también en el ámbito educativo”, subrayó.