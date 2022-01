Los acusados son César González Parini, ex Director del Fondo de Inversiones Rurales para el Desarrollo Sostenible –FIDES- Dirección Dependiente del Indert, Sergio Sebastián Ortega Torres, ex supervisor Indert, Eulalia Cardozo, ex Directora de Comercialización Indert, Irma Soledad Piñánez, ex Auxiliar Administrativo del Indert, y representantes de la ONG Fundación Nación Guarani, Ronald Hernán Guerrero y Armando Ignacio Báez; Organización-ANAPA representada por María Ster Leiva y Luis Gilberto Ruiz y Organización-MCNOC, representada por Rafael Luis Aguayo y Antonio Gayoso.

Este caso se inició cuando la ONG como las Organizaciones Campesinas suscribieron diversos convenios con el INDERT, representado por Marciano Barreto (+), para el fortalecimiento de la “Pequeña Agricultura Familiar Campesina en Materia de Seguridad Alimentaria”. Estas organizaciones campesinas y la ONG, bajo la supervisión y dirección del FIDES, dependiente del Indert debían verificar la provisión y entrega de insumos, herramientas menores e infraestructuras para proyectos productivos y mini industrias, a distintas familias campesinas del país, así como establece el convenio marco.

Sin embargo, de la investigación fiscal llevada por el agente Leonardi Guerrero surge que no fueron proveídos en su totalidad tanto los insumos para ambos proyectos y en consecuencia, el INDERT dispuso indebidamente el monto señalado a favor de las Organizaciones y ONG mencionadas. Esto generó una lesión de confianza en la malversación de más de G. 4.000.