“Nada es imposible y lo voy a hacer”, afirmó emocionada Rosa Segovia, cuando recibió el encargo de confeccionar los lazos rosa que representan el símbolo de la lucha contra el cáncer de mama, batalla que ella la ganó tres años atrás sin imaginar que sería la protagonista de la imagen de la campaña a través de su arte que lo aprendió a los siete años en su Piribebuy natal.

Hilo por hilo lo van tejiendo entre siete mujeres en su taller de Piribebuy, cada una con su especialidad para que quede una obra de arte de 13 centímetros. “Es un poncho de 60 listas en miniatura”, explicó Rosa y aseguró que siente emoción de que el minucioso trabajo sea valorado.

“No esperaba esto, para mí es una satisfacción muy grande porque mucha gente no conoce el telar y el trabajo que lleva, son días de trabajo, miran la tele y hasta les resulta común y corriente pero todo tiene un proceso muy cuidadoso”, señaló la tejedora en contacto con HOY Digital.

Lo que fue un pedido desesperado en la búsqueda de un trabajo para su hija para que concluya la facultad, terminó en un gran trabajo que no solo beneficiará a su familia sino a las tejedoras que no siempre tienen ingresos por la baja venta de los ponchos que confeccionan. La meta es cumplir con el pedido para octubre que en principio fue de 1000 lazos, luego 3000 y ya llegó a los 5000, pedido hecho por el Despacho de la Primera Dama a través del Instituto Paraguayo de Artesanía (IPA).

Los sentimientos se entremezclan para Rosa porque el trabajo es un gran desafío para su larga trayectoria y a la vez es volver a hablar de cáncer de mama que lo padeció de manera inesperada, pasó por la negación y luego decidió salir adelante con el apoyo incondicional de su familia.

Su diagnóstico lo recibió sin contención alguna por parte de los médicos que le entregaron los resultados sin muchas explicaciones. Al no recibir la información suficiente, recordó que salió al estacionamiento del hospital y googleó los términos que indicaba el papel: cáncer de mama.

El mundo se detuvo durante las dos horas que quedó sentada llorando, sin saber qué hacer ni cómo reaccionar ni a dónde recurrir.

“Se me cayó el mundo encima. No podía creerlo, lloré dos horas antes de ir a casa. No quería hablar con nadie, fui al INCAN y me dijeron que debía ser derivada por los médicos tratantes, seguir un protocolo que no podía presentarme así y todo fue muy inesperado para mí y dije que no volvería a ese lugar y busqué a otros profesionales”, afirmó.

Lo más temido para Rosa era quedar calva, lo admite y sonríe porque eso no ocurrió y con el tiempo supo que eso sería lo mínimo que le pasaría. Su tratamiento se limitó a la cirugía y la medicación oral. No pasó por la radioterapia ni quimioterapia.

Sigue al pie de la letra las indicaciones de sus médicos en el público y privado y lleva una vida normal, cuida su alimentación y tiene proyectos laborales que la entusiasman.

Ahora, existe un proyecto más ambicioso para Rosa como uno de los anhelos de años, enseñar a tejer el poncho de 60 listas a las nuevas generaciones y que la tradición no muera. Le ofrecieron abrir un escuela taller en Piribebuy. Mientras, sigue tejiendo junto a sus pares, los miles de lazos que deben entregar durante este mes.

En Paraguay se dan entre cuatro a cinco diagnósticos de cáncer de mamas por día y en el 2017, 1616 mujeres fueron diagnosticadas y 538 de ellas fallecieron, según datos del Ministerio de Salud Pública (MSP).