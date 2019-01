El titular de la Cetrapam, César Ruíz Díaz, lamentó que hasta la fecha no se avance en la aplicación del billetaje electrónico, que a su criterio es la herramienta fundamental para transparentar el sistema de transporte público.

El dirigente gremial aseguró que el sector transporte está preparado tecnológicamente para la implementación, mientras que el gobierno demora la firma del decreto para su puesta en vigencia, “con el billetaje no habrá formad de adulterar nada, no existe un negocio más transparente que el tecnológico”, dijo en contacto con la 970 AM.

Ruíz Díaz citó una serie de ventajas de este sistema, como la formalización de los 750 mil pasajeros que se movilizan diariamente en los buses, como también para la Secretaria de Estado de Tributación que podrá acceder a los datos exactos sobre la cantidad de pasajeros, los kilómetros recorridos, y de esa manera establecer los tributos correspondientes.

Dijo que al propio Viceministerio de Transporte le beneficiará la implementación, debido a que conocerá los valores sobre el consumo de combustible, desgaste de las ruedas, como también que zonas están efectivamente cubiertas por los buses y cuales no y a partir de eso tomar las medidas correctivas.

Según el transportista, se lleva invertido alrededor de 3 millones de dólares solo en billetaje electrónico, sumado a los 800 vehículos nuevos que circulan diariamente. Agregó que incluso la figura del subsidio podría desaparecer si se apuesta al billetaje electrónico.

En otro momento adelantó que en los próximos días tienen previsto reunirse con representantes del gobierno para tratar lo referente a la reducción del pasaje y reiterar el pedido anteriormente mencionado.