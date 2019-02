El titular del Ministerio del Interior, Juan Ernesto Villamayor, explicó cómo se dio la salida de Karina Gómez de la Senabico tras unos "tormentosos días" al frente de la institución.

Villamayor indicó que Gómez le explicó al presidente de la República su situación de “gravidez y estrés” que le produjo el debate con respecto a la situación de los bienes incautados y la información acerca de los mismos, por eso decidió dar un paso al costado.

“Ella tiene un punto de vista, se me ocurre que legítimo. Pero, la gente tiene otro punto de vista, también legítimo. Sostener un debate de estos, quizás le enfrente a ella en un momento no indicado”, refirió el ministro del Interior en contacto con la 970 AM.

Con respecto a la persona que reemplazará a Gómez, el ministro afirmó que la abogada Carolina Llanes es una de las candidatas. “¿Por qué no? Es una persona que ha tenido buena actuación, ha demostrado capacidad de poner orden de manera inmediata en un sistema y gerenciarlo”, manifestó.

“Hay otros, yo no descarto nada. Pero, es el presidente él que toma la decisión”, subrayó.

Llanes vino desempeñándose como interventora de la Municipalidad de Ciudad del Este, con serios cuestionamientos y tres denuncias penales en su contra por irregularidades en el proceso.