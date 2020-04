Blas Llano, titular del Congreso, recomendó en los primeros días de marzo a la senadora María Eugenia Bajac que no era conveniente viajar, pero no siguió su consejo. La legisladora recibió viático para un evento en Guatemala, pero aprovechó para ir a un evento religioso en Perú.

El senador Blas Llano contó que su colega María Eugenia Bajac le presentó una nota el 2 de marzo solicitándole un pasaje y viático para su viaje a Guatemala, a donde fue invitada para participar de un evento de la Cualición Latina para Israel, pero no mostró la invitación oficial.

Esta petición fue otorgada pero no sin antes intentar hacerla cambiar de parecer.

Llano sostuvo que otros legisladores también le solicitaron permiso para viajar en esos días, pero que les recomendó evitar salir ante la situación mundial por el coronavirus. Bajac se mantuvo en su posición e igual viajó.

"Si no era cuestión de vida o muerte, no era conveniente viajar. Solo puedo recomendar, no obligar. No soy padre o hermano mayor de ellos", indicó a ABC TV.

En su misiva, Bajac no le mencionó a Llano su viaje religioso a Perú. "Yo desconocía que iba a ir a Perú, yo supuse que quedó varada allá cuando me dijeron que estaba por ese país. Yo hace dos o tres días me enteré de eso", contó.