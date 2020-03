En una conferencia de prensa, Blas Llano, presidente del Congreso, confirmó que recibió el documento de la constitución de la Terna de candidatos para ocupar el cargo en la Corte Suprema en vacancia del puesto de la Dra. Miryam Peña.

Al consultarle sobre el caso de que los tres candidatos son del partido colorado, dijo que será discutido en todas las bancadas del Senado y que particularmente no tiene conocimientos de ninguno de los 3 postulantes.

“Siempre sostenemos que la pluralidad de la integración de la Terna para ocupar un lugar tan importante como es ser miembro de la Corte Suprema de Justicia es relevante. Que sea una terna monocolor no es lo más aconsejable”, expresó Llano.

Aclaró que la propuesta de la Terna se deberá estudiar y que personalmente no puede emitir ningún juicio de valor y que coinciden con su postura de desconocimiento las senadoras María Eugenia Bajac, Zulma Gómez y Hermelinda Alavarenga. Darán a conocer el criterio de la bancada liberal cuando lo obtengan.

Respecto a las palabras del senador Antonio Barrios, de “Gracias a Dios que todos son colorados”, Blas Llano indicó que no comparte la opinión del parlamentario y que lo más importante no es que pertenezcan a un partido sino que sean personas capaces y dispuestas a no apartase de la Constitución y de las leyes; y se mantengan lo más lejos posible de los movimientos políticos.