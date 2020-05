Poco valorada y silenciosa: la profesión de enfermería busca ser visibilizada

La profesión de Enfermería es la que recibe la paga más baja en el sistema de salud, no cobran plus nocturno ni por trabajar feriados. En el Día Internacional de la Enfermera el gremio pide visibilizar el trabajo que realizan y que se cumplan las condiciones mínimas para esta labor que no descansa en los servicios.