En conferencia de prensa, los integrantes de la CAP hicieron un llamado a los gobernantes para que intervengan en el paro de los camioneros que consideran totalmente ilegal. “El daño que genera a la economía es tremendo. Hacemos un llamado inmediato para desarticular el paro ilegal y arbitral de los camioneros”, refirieron los afectados.

También hicieron un llamado al sector político para que rechace el “chantaje” de los camioneros al pretender márgenes de ganancia mediante una ley, siendo que es un camino impracticable en una economía de libre comercio.

Desde la CAP afirmaron que abogan por la libre competencia y el libre mercado, por lo que conversan con las autoridades para que pongan un cese inmediato a las movilizaciones que está afectando al sector productivo, comercial y al consumidor final.

SE PUEDE PERDER EL RUBRO AVÍCOLA

Durante la conferencia de prensa, los exponentes del rubro avícola comentaron que ese sector es muy sensible y necesita de los camioneros para transportar a las aves vivas y los granos para su alimentación. “Precisamos comprar el maíz, el pollo no puede esperar sin su alimento balanceado. Todos los productores avícolas estamos con stock bajo, solo contamos para unos días más. Queremos que entiendan la delicada situación que estamos pasando, hablamos que no solo debemos alimentar a nuestros pollos, sino que a los paraguayos”, rogaron.

Pidieron la consideración a los movilizados y les advirtieron que la avicultura puede desaparecer en una semana si no cuenta con el alimento y no se podrá recuperar de un día para otro. En total unas 30.000 personas se dedican a la avicultura y corren el riesgo de no tener más el ingreso monetario.

SIN CERVEZA ESTE FINDE

Así también los directivos de Cervepar indicaron que hace una semana tiene camiones parados en todo el país y que por ello existe un riesgo de desabastecimiento de cerveza. Dicha empresa abastece a 40.000 puntos de venta, por lo que son 40.000 familias que se verían afectadas directamente. “Esto afecta a la economía y al consumidor. El perjuicio es para todo. Tenemos por la seguridad de nuestros compañeros de logística porque recibieron amenazas”, agregaron.