Kemper explicó que el proyecto, es una herramienta jurídica necesaria para que el Ejecutivo disponga la supresión de la exigencia de Visas a ciudadanos de países como Estados Unidos de América, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, y además tiene carácter temporal de tres años, buscando apoyar a todos los sectores que se benefician del turismo y que siguen golpeados por los efectos de la pandemia.

Actualmente, por principio de reciprocidad, Paraguay mantiene las visas con estos cuatro países, lo cual, considera, es una barrera que impide que vengan turistas de estos países y por ende más ingresos al fisco.

El legislador comentó que, desde la Comisión de Industria, la cual preside, se reunió con todos los sectores afectados y hubo un acuerdo pleno en la necesidad de eliminar esta barrera que impide que vengan más turistas al país.

“Este es un tema que me cupo trabajarlo ya desde la Comisión de Industria, Comercio y Turismo, con los colegas que nos acompañaron desde el año pasado. Tuvimos una reunión en carácter de conversatorio donde además de los senadores que nos acompañaron, participaron también diputados, representantes de la embajada de Estados Unidos y cerca de treinta gremios y representantes del sector turístico y hotelero entre otros, donde en su totalidad se han manifestado a favor de esta iniciativa”, explicó.

Además, resaltó que este proyecto posibilitará ingresar al menos unos treinta millones de dólares más en el sector turístico, lo cual traerá sus beneficios al Estado.

“Según el estudio de los gremios turísticos, unos treinta millones de dólares extra más ingresarían al país con esta disposición, en contrapartida de lo que dejaría de recaudar el Ministerio de Relaciones Exteriores por las visas, que es mínimo. Con esta medida lo que se pretende es buscar reactivar la economía del sector turístico, hotelero y hasta gastronómico de manera directa, con el ingreso sin contratiempos de personas provenientes de los países a los cuales se cita en el proyecto”, agregó.

De la misma forma, el senador compartió datos de la región como por ejemplo que Argentina y Brasil suspendieron la exigencia de visa para ciudadanos norteamericanos, mientras que nuestro país sigue con esta medida que juega en contra de nuestra economía.

“En el 2016 del total de 343.298 turistas extranjeros que ingresaron al Parque Iguazú, el mayor porcentaje fue el de ciudadanos norteamericanos con un 11,62% repartiéndose el resto entre ciudadanos de otros países, según datos de la Senatur. Y la pregunta es, ¿cuántos de estos decidieron no ingresar a nuestro país a hacer compras, o de visita por el simple hecho de que en la frontera deben abonar 160 USD en concepto de visa? ¿Cuánto dinero que se pierde hoy representa el hecho de que menos turistas no estén ingresando a nuestro país, dinero que no llega a los hoteles, o a los que ofrecen servicios de turismo, a los gastronómicos, a los que ofrecen servicios de transportes, taxis, a los que rentan automóviles y así una larga lista entre tantos otros? Considero que esta es una brillante oportunidad para realmente cambiar esta situación”, dijo.

Tras un debate, finalmente los senadores resolvieron aprobar con modificaciones el mencionado proyecto de Ley, que será enviado a la Cámara Baja para su estudio.