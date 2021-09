El 26 de setiembre se recuerda el día mundial de la prevención del embarazo no intencional en el adolescente, y desde la Cátedra y Servicio de Ginecología desde el espacio de Ñangareko instan a todos los adolescentes a informarse siempre y recordar que todos los embarazos deberían ser deseados y planeados dentro de un proyecto de vida.

La Dra. Celia Vázquez especialista en ginecología de la infancia y la adolescencia, coordinadora del consultorio de adolescencia de la Cátedra y Servicio de Ginecología del Hospital de Clínicas, comenta que Ñangareko es un lugar diferenciado para los adolescentes, que por definición de la Organización Mundial de la Salud abarca las edades de 10 a 19 años.

“Este consultorio tiene personal capacitado profesionalmente para la atención a este rango de edades, Ñangareko tuvo su apertura en diciembre del 2017 gracias a la colaboración de una fundación Juan Rasmuss de Echecopar. Esta semana es importante ya que se acerca el día mundial de la prevención del embarazo no intencional en adolescente, para los que tratamos con adolescentes es un día de suma importancia ya que nuestra misión es tratar de prevenir o disminuir la tasa de niñas y adolescentes embarazadas” remarco Vázquez.

Queremos hacer saber a las personas que existe este espacio en el Hospital de Clínicas dentro de la Cátedra y Servicio de Gineco Obstetricia, es un espacio donde los adolescentes puedan sentirse cómodos y confortables sin barreras en la atención.

Los adolescentes pueden acudir y serán atendidos también hay un numero telefónico para el agendamiento que es 0986-576-402.

“Contamos con servicios de orientación, psicología, nutrición, vemos la parte integral del adolescente, para orientar sobre cuidados, proyectos de vida y todo sobre el ciclo menstrual desde antes de las relaciones sexuales. Y mostrarles las herramientas necesarias de cuidados si ya han iniciado una vida sexual, para evitar el embarazo precoz o enfermedades trasmisibles sexualmente. Contamos con los métodos que nos brinda el Ministerio de Salud y que también nos traen la fundación que son, los implantes sub dérmicos, mini “T” de cobre, pastillas e inyectables, esto quiere decir que no hay excusa para planificar un embarazo o no cuidarse” manifestó la ginecóloga Celia Vazquez.

Finalmente la Profesional concluyó diciendo que “los padres pueden también acercarse y acompañar a sus hijos, ya que también hacemos la parte de orientación a ellos, cuando no saben cómo reaccionar ante ciertas situaciones, los médicos son los mediadores para el bienestar integral de los jóvenes”, finalizó.