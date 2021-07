"Verificamos que hubo un hackeo de la página y se incluyó el padrón nacional dentro de la consulta que se hace para el padrón del partido". señaló a GEN y Universo 970, Eduardo González, apoderado de la ANR.

"Que la gente esté tranquila, no hubo ninguna inclusión", agregó González y sostuvo que en los próximos minutos se harán las correcciones correspondientes.

Añadió que "se aprovechó una situación de vulnerabilidad" para realizar el ataque a la página web de la ANR. "Para nosotros no es nada casual. Nosotros venimos sufriendo ataques, no solamente cibernéticos. Esto es algo que no puede tomarse a la ligera", indicó.

La situación se dio tras las denuncias en redes sociales, donde varios usuarios manifestaron que fueron "afiliados sin consentimiento" al padrón de la ANR.