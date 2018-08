En entrevista con la radio 650 AM, el legislador del UNACE anunció que entre el lunes y jueves de la próxima semana hará efectiva su decisión, que es la de renunciar al cargo. Los escraches ya comenzaron anoche en su contra.

“Son cosas de la vida y hay que saber afrontar, pero hoy tengo que cuidar la salud de mi señora y la salud anímica de mis hijos. No va a terminar el mundo, no me van a fusilar. Con la situación que vivimos en el país, muchas veces uno tiene que dejar de lado (el cargo), pedir disculpas a la gente que me dio el voto de confianza. Tengo que pedir disculpas a mi familia por todo esto que pasamos. No es fácil pasar por esto cuando tenés hijos pequeños”, argumentó.

Oviedo Matto lamentó que mucha gente ya lo condenó sin que la justicia se haya expedido sobre su caso y se preguntó para qué dilatar su agonía. El mismo fue involucrado en los audios filtrados que expusieron tráfico de influencias en la justicia.

“La gente me condenó, viene a tirar bombas y cosas por mi casa. Entonces uno tiene que evaluar y anteponer la familia. En esta ocasión va a prevalecer mi familia. El ser humano tiene su límite, llegó mi límite. Anímicamente yo ya no… estoy un poco cansado de esta lucha. Yo sé mi verdad. Yo sé que no hice (por el hecho que le sindican), juré por mi hija que es lo más sagrado que tengo. El año pasado me ofrecí a someterme a la prueba del polígrafo, pero nadie aceptó”, refirió además.

En otro momento dijo que no ingresó por lista sábana, ya que encabezó la postulación por su partido político y recibió más de 48.000 votos del electorado.

“Definitivamente tengo que salir, esto está definido. Tengo que volver a salir. Seguir exponiéndole a mi familia, por un cargo que muchas veces es una carga… creo que este es el momento de tomar una decisión y hacer lo que a la gente le gusta, y así tranquilizar un poco el ambiente”, también expuso.

“Yo creo que sí”, dijo cuando fue consultado sobre si renunciará. Luego se abocará a afrontar el proceso judicial, para después ver el rumbo que tomará, como volver … “Yo entre a este tema para seguir trabajando dentro mi partido y no por los fueros. Va a ser lo que Dios quiera. No creo que cambie de opinión, puede ser que sí, pero hoy estoy con esta postura”, añadió.

“Dios me está mostrando señales que antes yo no quería ver, que con la borrachera del poder uno no ve. Cuando se te da la vuelta, lo único que encontrás es a tu familia”, remarcó.

SALUD DE SU PADRE Y SU ESPOSA

Durante la entrevista dijo que su padre tiene 87 años y se sometió a cuatro intervenciones quirúrgicas del corazón hace unos días. A esto se suma que su esposa necesita de su compañía al tener problemas en la salud.

También se encuentra su hija de 15 años que necesita de su acompañamiento, pero prefirió reservarse el motivo. Esta joven fue quien le pidió volver a candidatarse.

“Desde diciembre del año pasado tengo este sentimiento, pero cometí el error de volver a candidatarme. Una persona especial me pidió ser senador. Le dije: que te parece si me quedo contigo, para llevar al tratamiento, pero me dijo que no”, señaló.

SU PASO POR LA POLÍTICA JUNTO A LINO O

El legislador recordó que estuvo durante cuatro periodos parlamentarios y que renunció al seguro médico, pero que no convocó a una conferencia de prensa para hacer un show como los demás políticos. Añadió que la jubilación tampoco le alcanza porque no posee la edad requerida.

Sostuvo que no pasaría más “ni al lado de un partido político” si es que retrocediera el tiempo y supiera todo lo que pasó. “Miraría y buscaría otra ruta para no pasar más por esto. Hice un recuento de lo parlamentario en tres periodos y este fue el cuarto. Yo no podía viajar, porque al general Lino Oviedo no le gustaba que viajemos. Cuando estuvo preso teníamos que hacer guardia y no teníamos Navidad, debíamos encadenarnos frente al Poder Judicial. No fuimos parlamentarios que disfrutamos del cargo. Le acompañamos al líder que sufrió muchísimo, yo no quiero llegar así, no quiero dejar de lado a mi familia. Si pueda retroceder 22 años atrás, pasaría lejos de un partido político”, lanzó.

Al ser consultado sobre si considera que la llamada primavera del despertar ciudadano está siendo instrumentada por partidos políticos, el representante del pueblo prefirió no contestar para no “sumar más enemigos” de los que ya se ganó. “Hay mucha maldad entre nosotros (los políticos), desde el año pasado que estamos así”, puntualizó.

DINERO DE LINO O

Sostuvo que fue un mero mito que el extinto líder del Unace le dejó una inmensa cantidad de dinero. “En el pasado, antes de ser senador, se decía eso de mí, pero no es cierto, no hay nada de cierto en eso. No dejó plata en efectivo, dejó bienes, al menos lo que yo sé. Hay mitos urbanos. A la familia hay que preguntar eso”, indicó.

Oviedo Matto lamentó que muchos evitan hablar con él y que podía hacer catarsis en el programa radial del periodista Roberto Perez.

Señaló que con su salida el Partido Colorado, que es una nucleación hermana al Unace, ganará una banca más, ya que él no posee suplente.

Por último recordó a Michael Carrizosa al decir “ya ovaléma”.