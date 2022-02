Rodrigo Vázquez, conductor de Bolt que denunció acoso por parte de dos pasajeras, charló este miércoles con el canal Gen referente a ese episodio vivido durante el fin de semana pasado y que fue ampliamente viralizado a través de las redes sociales y los medios de prensa.

Joven conductor de Bolt denunció a través de las redes sociales que fue víctima de acoso por parte de un grupo de mujeres



Las pasajeras aparentemente estaban en estado de ebriedad



Una de ellas lo trató de “maricón” por no permitir que lo toque #1020AM pic.twitter.com/FYpv6EkwOa — Radio Ñandutí (@nanduti) February 13, 2022

El joven trabajador contó que fue a recoger a las señoritas de un lugar determinado y que durante el trayecto una de ellas se comenzó a desubicar con él. “Por poco no se sube a la palanca de cambio. Me hablaba frente a cara y no tenía tapabocas. No tenía sentido de ubicación”, refirió.

Rodrigo indicó que desde el principio solicitó a la mujer que ya no lo moleste más porque estaba manejando y lo podía desconcentrar y causar un accidente. “Me tocaban la cara, tocaban mi cambio. Me hicieron sentir bastante mal, hubo casos anteriores, como chicas que llegan a ofrecerse para no pagar el viaje, pero esta fue la primera vez que me tocaron mientras manejaba”, contó.

Sostuvo que además de ser tocado físicamente por una de las pasajeras, también casi fue agredido cuando esta llegó a su destino y amagó con tirarle una piedra. Afortunadamente esa situación no se concretó y el conductor pudo salir ileso.

Como no tiene datos de las mujeres, Vázquez no piensa accionar por el acoso sufrido durante el viaje que hizo a las pasajeras. “Pienso dejar así nomás”, indicó.

“Voy a seguir trabajando, esto no es algo que me detenga, pero tampoco me voy a quedar callado ante estas situaciones”, dijo el conductor que trabaja con esa plataforma desde agosto del año pasado.