En entrevista con la radio Universo y el canal Gen, la ministra de Justicia, Cecilia Pérez, indicó que si bien existen softwares modernos que pueden instalarse en las penitenciarías para que bloqueen los celulares de los reclusos, no posee el presupuesto suficiente para adquirirlos para los 18 penales.

Indicó que hace tiempo ve la forma de instalar los bloqueadores en las cárceles pero que siempre encuentra dificultades de parte de las telefonías u otras instancias.

Ante esta situación adelantó que está trabajando con la Conatel y el Mitic para encontrar una salida que esté acorde al presupuesto. “Está en los planes, pero no puedo contar en cuáles penitenciarías porque me vendrán encima”, refirió para no entrar en muchos detalles.

Por otro lado fue consultada sobre si es posible hacer trabajar a los reos para que consigan su comida y al respecto dijo que es una medida imposible de aplicar por los tratados internacionales. No obstante, la autoridad afirmó que sí lo pueden hacer para hacer funcionar el centro penitenciario. Es decir, que los reclusos condenados se encarguen del mantenimiento de la huerta, por ejemplo.