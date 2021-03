El ministro de Hacienda, Óscar Llamosas, detalló que del préstamo de US$ 1.600 millones del año pasado, US$ 500 millones se asignaron a Salud. De ese monto sobraron US$ 240 millones y de este saldo US$ 40 millones quedaron para las vacunas.

¿Dónde están los 1.600 millones de dólares? La reiterativa pregunta se le trasladó esta vez al ministro de Hacienda, Óscar Llamosas, tras su visita a la Comisión Bicameral del Congreso junto al titular de Salud Julio Borba, para informar sobre el uso de fondos.

Llamosas recordó que la ley establece tres mecanismos para la rendición de cuentas: la página web riendiendocuentas.gov.py, los informes regulares al Congreso y los datos remitidos a la Contraloría.

A grandes rasgos, Llamosas detalló que de los 1.600 millones, cerca de 500 millones se asignaron a Salud Pública, donde sobraron US$ 240 millones incorporados al presupuesto de este año y que el MSP está ejecutando.

De estos US$ 240 millones, US$ 40 millones ya fueron asignados a vacunas, de los cuales, US$ corresponden a las dosis Sputnik V y sobran US$ 30 millones para las del mecanismo Covax, por las que ya se desembolsó un adelanto en concepto de anticipo.

“Quedan 30 millones, pero a medida que se vayan generando acuerdos por esos fondos también pueden ir a otros pagos del propio presupuesto de Salud o viendo alternativas de otros presupuestos de otras entidades para no recurrir a préstamos”, aclaró Llamosas ya que la ley también prevé redireccionamientos.

En cuanto al resto de los US$ 1.600 millones, a grandes rasgos, al paquete de ayudas sociales (Pytyvo, Ñangareko, subsidios de IPS) destinaron US$ 400 millones, a los servicios básicos com ANDE y Essap US$ 100 millones, tomando en cuenta que el 80 $ de los usuarios no pagó nada en seis meses.

Además, sin detallar montos, señaló que también se utilizaron fondos en albergues, en el Hospital de Clínicas, en el Ministerio de Justicia, en el mantenimie